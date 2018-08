KVÍZ: Poznáte DOSové klasiky podle obrázku z krabice?

V následujícím kvízu naleznete výřezy z originálních krabic těch největších herních klasik 90. let. Jenže většina z nás tehdy přišla do styku pouze s pirátskými kopiemi a obaly her znala maximálně z časopisů jako Score nebo Excalibur. Pokud se vám nebude dařit, nepropadejte panice, tentokrát to je opravdu těžké.

Omluvte prosím sníženou kvalitu některých obrázků, přeci jen jde o letité artefakty.

Upozornění: Ve vzácných případech se může stát, že hra vyšla v různých teritoriích s různým obalem. V tom případě máte prostě smůlu, maximálně nám můžete v diskusi pod článkem vynadat.