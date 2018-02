RECENZE Dragon Quest Builders: kombinace RPG a Minecraftu se povedla

Nekonečná RPG série Dragon Quest, která je největší konkurencí Final Fantasy, čítá i nespočet vedlejších titulů nejrůznějších žánrů. Dragon Quest Builders patří rozhodně mezi ty nejzajímavější. Jde o propracované budovatelské RPG s dlouhou životností. Stavíte rádi? Super, zde se totiž neustále něco staví nebo vyrábí. Že hra připomíná na první pohled kvůli kvádrům Minecraft? Ano, to připomíná a podobné prvky jako získávání materiálů v ní naleznete, celkově se však hraje hodně osobitě. A nyní si tuto pecku mohou užít i majitelé Nintenda Switch.

Jednička jinak, úplně jinak

Jsme v alternativní verzi světa Alefgard, který je znám z úplně prvního Dragon Questu, jenž vyšel v Japonsku už v roce 1986. Dragonlordovi se podařilo docílit toho, že je země poničená, obydlí rozpadlá a všude se potulují monstra. Je jenom na hráči, aby jí pomohl získat zašlou slávu a znovu ji vybudovat od píky do podoby velkého království. Hlavní hrdina je totiž legendární stavitel. Mýty opředená postava umí stavět a vyrábět, což jsou činnosti pro obyvatele Alefgardu dávno zapomenuté. Vaše cesta za slávou tak může začít.

Dragon Quest Builders Dragon Quest Builders

Dragon Quest Builders začíná stvořením hrdiny nebo hrdinky v chabém editoru. Nechápeme, proč ho tvůrci do hry vůbec dávali. Změnit si v něm můžete pouze pohlaví, barvu kůže, očí a vlasů. A to je vše. Tak jako tak budete hrát za střapatého pidižvíka v čapce. Jak může mít tak kreativní hra jako Dragon Quest Builders, v níž jde o budování a stavění, extrémně chudý editor hrdiny, nám opravdu do hlavy nejde. Po taškařici s editorem už následuje tutoriál, který umně vysvětluje, co a jak.

Stavím, stavíš, stavíme

Abyste něco postavili nebo stvořili, potřebujete nejdříve získat suroviny. Základní klacek toho sice příliš nerozbije, ale aspoň se zemí si na začátku vystačíte. Abyste těžili dřevo a kovy, je zapotřebí silnější palice, kterou si časem sestrojíte. Naštěstí si základnu vybudujete na rozpadlých základech zničeného města. Můžete tak nejenom stavět, ale i opravovat a přestavovat k obrazu svému. Brzy začíná koloběh stavění obydlí. K postavení základního pokoje je zapotřebí oheň na zahřátí, k ložnici postele, pro kuchyň ohřívač, k dílně kutilský stůl atd.

Ty nulo! Ve většině RPG vám ostatní postavy nevěří, že jste vyvolený a zpochybňují vaše schopnosti, ale Dragon Quest Builders jde v nedůvěře a zpochybňování o poznání dál. Nejenže si ostatní nemyslí, že jste legendami opředený stavitel, ale navíc vás každou chvíli shazují a doslova ponižují. Tolik hnusných řečí na hrdinův vzhled i schopnosti, to jsme fakt nikde jinde neviděli. Všem tak musíte za ty blbé kecy ukázat, co ve vás je.

Stavění je jednoduché, intuitivní a rychle vám přejde do rukou. Často si budete chtít něco postavit, protože chcete, ne kvůli tomu, že vás hra nabádá nebo že to potřebujete. Samozřejmě s prázdným žaludkem se staví špatně, takže vám nezbude nic jiného než vařit, abyste mohli následně hodovat.

Dragon Quest Builders

Herní mechanismy ničení/těžby surovin a budování jsou nejen srozumitelné, ale i hodně zábavné. Příběh vás navíc motivuje k postavení co největšího obydlí pro co nejvíce lidí. Potkáte je na svých cestách a přivedete domů, či k vám sami zavítají.

V noci je vše víc bububu

O tom, zda se u vás ubytují, rozhodnou oni sami. Každá postava má své osobní požadavky, které je zapotřebí splnit. Čeká vás pak odměna v podobě služeb a schopností nového obyvatele. A to se vyplatí. Ve hře se střídá denní a noční cyklus a spánek je nutný k regeneraci.

V noci je však život v Alefgardu o poznání nebezpečnější. Venku se pohybují mnohem silnější monstra, která zaútočí i na vaše obydlí. To budete muset chránit před opakujícími se nájezdy potvor ve stylu tower defense, které naštěstí spouštíte sami, takže se na ně můžete důkladně připravit.

Dragon Quest Builders Dragon Quest Builders

Dragon Quest totiž není jen budování. Dojde i na boj, který na rozdíl od hlavní série není tahový. Zde se mydlíte s monstry v reálném čase. I když souboje nejsou kdovíjak propracované, dostačují a využijete v nich i budovatelské schopnosti (vykopete jámu, postavíte obrannou zeď atd.). Také při nich dojde na dostaveníčka se starými známými ze série Dragon Quest.

Utkáte se s ikonickým slizákem, kostlivci, dráčky Dracky, chimérami nebo oživlými stromy. Z padlých protivníků pak nepadají zkušenosti, ale suroviny. Reálie i postavy byly ve hře vytěženy stejně dobře jako suroviny pro stavbu hradu. To ocení zejména fandové série.

Na hodně dlouho

I když budete celou dobu hraní neustále něco stavět, stereotyp se nedostavil. Pořád totiž stavíte něco jiného, k tomu se díky teleportu vydáte na vzdálená a odlišná místa plná nových surovin. Noví obyvatelé přinášejí nové úkoly a čas ukázal, že životnost hry je úctyhodná. Dragon Quest Builders je herní záležitostí na desítky hodin a je jen na vás, zda jich bude pět, nebo více. Naši vnitřní stavitelé neměli stále dost a chtěli ještě posílit hradby před nočním náporem oblud nebo vysázet novou zahrádku.

Dragon Quest Builders

Co se technické stránky týče, není na tom hra zle, i když nejde o top. Roztomilostí typický vizuální Dragon Quest styl samozřejmě nechybí a i všudypřítomné kvádry mají svůj styl. Jen se zeptejte nadšenců do Minecraftu. Verze na PlayStation 4 nám přišla malinko hezčí, ale opravdu jenom o trošku.

Dragon Quest Builders mají v dock i handheld režimu stejné rozlišení 720p, ale na velké obrazovce vypadá hra o chlup lépe díky antialiasingu. Na malém displeji jsou postavičky zubatější. Po připojení k televizi také běží hra na většinou stabilních 60 snímcích za sekundu, zatímco v handheld módu je to polovina.

Hudba, maestro!

Muzika a hudební motivy jsou ovšem zklamáním. I když za hudbou stojí dvorní skladatel Dragon Questu Koichi Sugiyama, opakuje se hudba stále dokola. Melodií pro poslech je málo.

Dragon Quest Builders

Celkově je Dragon Quest Builders hodně zajímavým budovatelským RPG, které jde ve stavění mnohem dál než stařičký Dark Cloud pro PlayStation 2, v němž jste také mohli stavět města a vesnice. Verze pro Switch je navíc povedená, takže si na své přijdou konečně i ninteďáci. Tuto hru by byla škoda minout. Mimochodem, na eShopu je k dispozici demo.