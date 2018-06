Firma provozující protipirátskou ochranu zkrachovala, hráči mají smůlu

Protipirátská opatření (tzv. DRM) nemají hráči v oblibě, ostatně od toho tu ani nejsou. Všichni asi tak nějak podvědomě chápeme, že si vydavatelé potřebují ochránit svoje investice a naučili jsme se je brát jako nutné zlo (i když jak dokázali například autoři Zaklínače, nutné vlastně vůbec není).

Od vydání Metal Gear Solid: Rising uplynuly pouhé 4 roky.

Jenže jejich hlavní smysl je ochránit hru v prvních dnech či týdnech, ve výjimečných případech i měsících po vydání, pak už v podstatě ztrácí smysl. Některé firmy ji pak po uplynutí kritického období dokonce samy vypínají. A je to rozhodně dobrý nápad, jak nyní ukazuje případ firmy Transgaming, která stojí za portem hry Metal Gear Rising: Revengeance (naše recenze) pro počítače Mac od firmy Apple.



Lépe řečeno stála, protože nedávno ukončila svoji činnost, a tedy i vypnula servery, které se staraly o ověření legálnosti každé kopie. Důsledek?

Zaklínač ukazuje, že skvělá hra se zaplatí i bez DRM.

Poctivě zakoupenou hru si nyní majitelé Maců prostě nezahrají. Vydavatelská firma Konami vzniklý problém nijak neřeší, prodejce Steam zareagoval jen tím, že u hry přestal uvádět kompatibilitu pro OS X. A to je vše.

Ano, tento problém se asi netýká příliš mnoha lidí, přece jen jde o starší titul a většina hráčů jej hraje na klasických PC nebo konzolích, kde zůstává nadále funkční. Ukazuje to však, jak pomíjivé je „vlastnictví“ jakýchkoli digitálních kopií. Co kdyby se v budoucnu dostal do problémů samotný Steam, nebo některé z velkých vydavatelství, u nichž máme nakoupeny hry za desítky tisíc korun? To si snad ani raději nechceme představovat.