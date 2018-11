Druhé DLC pro Spider-Mana vyjde příští týden

První přídavek pro Spider-Mana je klasickou ukázkou toho, jak se dnes dělají DLC. Neurazí, nenadchne, ale fanoušci po něm stejně skočí (viz naše recenze). Nic nenasvědčuje tomu, že by to napodruhé mělo být jiné. Jestli se mýlím, nebo ne, uvidíme již 20. listopadu.