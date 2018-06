Dying Light 2 vypadá fantasticky a tentokrát bude mít i pořádný příběh

O strhující prezentaci Cyberpunku 2077 jsme už psali, studio CD Projekt však není jediným ambiciózním týmem z Polska, který na E3 zazářil. Pokračování vynikající městské akce Dying Light (naše recenze) od jejich krajanů z firmy Techland se totiž objevilo během pompézní tiskovky Microsoftu, kde je dokonce představil sám Chris Avellone.

Dying Light 2

Ano, ten Avallone, který napsal scénář ke kultovní Planescape Torment a podílel se například i na Fallout: New Vegas anebo Knights of the Old Republic. Není přitom jediným zkušeným scenáristou, který se na Dying Light 2 podílí. Techland pro svůj projekt dokázali zlákat třeba i lidi zodpovědné za slavný quest Krvavý baron ze třetího Zaklínače.

Z výše uvedeného je jasně patrné, že se autoři rozhodli napravit největší slabinu původního Dying Lightu, kterou byl prakticky neexistující příběh. Ten je nově zasazen do fiktivního východoevropského města zamořeného nemrtvými, v němž bojuje o nadvládu řada samostatných frakcí. Podle toho, komu se rozhodnete pomáhat, se bude měnit nejen příběh, ale i samotné město.

Dying Light 2

Autoři toto větvení ukazovali na příkladu vodní věže. Jakmile se dostanete na její vrchol (a pokocháte se nádherným výhledem), můžete ji buď předat totalitním strážcům pořádku (peacekeepers), nebo ji nechat ve správě banditů (scavenegers). V prvním případě bude voda volně dostupná všem obyvatelům města a ulice zaplaví zeleň, také to však bude znamenat upevnění pozice totalitního režimu. Anebo na ní budou zločinci dále vydělávat a chudé obyvatele klidně nechají zemřít žízní. Žádné rozhodnutí nemá být jasně černobílé a spousta z nich má mít mít kolosální důsledky.

Dying Light 2

Základní kameny hratelnosti, kterými Dying Light oslovil již více než 13 milionů hráčů, však zůstaly zachovány. Mluvím samozřejmě o parkourovém pohybu po otevřeném světě (má být čtyřikrát větší než minule), brutálních soubojích nablízko a pravidelném střídání dne a noci. To má opět dramatický dopad na chování oživlých nemrtvých, kteří jsou přes den slabí a pomalí, zato v noci jsou smrtelně nebezpeční.

Dying Light 2 působí sympaticky povědomě a zároveň zcela nově. Pohyb po městě je pořád stejně rychlý a plynulý a díky několika novým vychytávkám ještě přirozenější než dříve. Autoři přepracovali celý fyzikální model, takže se nově můžete houpat na provaze anebo se pod vámi může utrhnout římsa. Kromě nekonečných řad nemrtvých tu daleko více prostoru bude patřit soubojům proti lidským protivníkům, obdařeným pokročilou inteligencí.

Zajímavým novým prvkem jsou i jakési šplhací hádanky. Váš pohyb je omezen staminou, a tak nedokážete sprintovat donekonečna, stejně tak se za konečky prstů udržíte viset maximálně pár sekund.

Proto je potřeba si v některých složitějších prostorech pohyb dopředu naplánovat a pak ho také dokonale zrealizovat. Je to tak trochu jako Mirror’s Edge anebo Prince of Persia, ale do konceptu hry se to výborně hodí. Součástí hry má být samozřejmě opět i multiplayer, který bude vycházet ze stejných principů jako minule, ale přinese i řadu novinek. Battle royale se však prý bát nemusíme.

Kolem prvního dílu se vytvořila aktivní fanouškovská komunita, která žije i tři roky po vydání. Pokud se něco šeredně nepokazí, tak druhý díl by jich mohl přilákat ještě více. Perfektní koncept jedničky totiž ještě obohatil o propracovaný příběh, ve kterém skutečně záleží na vašich rozhodnutích.

Na výsledek si však bohužel budeme muset počkat, protože datum vydání neznáme ani přibližně. Víme jen, že to bude na všechny tři hlavní platformy, tedy PC, PlayStation 4 a Xbox One.