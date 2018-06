E3 speciál: Největší otazníky nejočekávanější herní výstavy letošního roku

1. Představí tvůrci Zaklínače Cyberpunk 2077?

Cyberpunk 2077

CD Projekt několikrát naznačil, že se na letošní E3 konečně pochlubí dlouho vyhlíženým titulem, který má být jejich vůbec nejambicióznějším projektem. Jeho ukázku očekáváme nejspíše na konferenci Microsoftu, kde se pořadatel bude chtít pochlubit, jak hra vypadá na nejvýkonnější herní konzoli současnosti. V minulosti byl na stejné konferenci prezentován i Zaklínač 3. O futuristickém Cyberpunku se toho stále příliš neví, na rozdíl od vědmáka se můžeme těšit na hlavní postavu, kterou si budeme moci od základů sami vytvořit.

2. Uslyšíme novinky ohledně Age of Empires 4?

Age of Empires 4

Tvůrci oznámili Age of Empires 4 loni a o hře zatím víme pouze to, že jí vyvíjí studio Relic Entertainment mající na svědomí herní strategie Warhammer, Company of Heroes a Homeworld. Konference PC Gamingu se jeví jako ideální místo, kde by hra mohla být předvedena poprvé v pohybu. Nádavkem bychom se mohli dozvědět, kdy máme očekávat definitivní edice druhého a třetího dílu. Jedničku si můžeme zahrát už teď, bohužel stále jen na Windows Storu. Třeba se dozvíme i to, že série zavítá na Steam.

3. Exkluzivity Sony poprvé v pohybu

Death Stranding The Last of Us: Part 2

Sony oznámila, že svou konferenci plánuje letos pojmout trochu jinak a vedle tradičních trailerů a oznámení se více zaměří na prezentaci čtyř silných exkluzivit, které mu mohou ostatní herní platformy závidět.

Řeč je o Spider-Manovi, japonské akci The Ghost of Tsushima, The Last of Us: Part II a Death Stranding. Především poslední dvě zmiňované zní velmi slibně, neboť jsou to léta vyhlížené projekty, které by se měly vůbec poprvé předvést v plné parádě. Na konferenci čekáme i oznámení Devil May Cry 5 a velkého přídavku pro sci-fi akci Destiny 2. Otazník se vznáší nad možným obsahem do letošního megahitu God of War. Velcí optimisté mohou doufat v první střípky z remaku Resident Evil 2.

4. Co je nová hra od From Software?

,,Shadows die twice“ – tak znělo moto teaseru z konce minulého roku, kterým tvůrci Dark Souls a Bloodborne lákali na svůj nový projekt. Série Dark Souls je alespoň prozatím u ledu, za pokračování Bloodbornu však fanoušci prvního dílu skládají už pomalu krvavé oběti. Může však jít o novou značku, která nebude vázaná na konkrétní platformu. Ti odvážnější spekulují o návratu legendární ninjovské značky Tenchu.

5. Představí Microsoft novou exkluzivitu?

Halo Wars 2 Gears of War

O tom, že studio Playground Games zodpovědné za sérii Forza Horizon kutí příběhové RPG v otevřeném světě, víme už delší dobu. Je také jasné, že hra bude kromě Xboxu hratelná i na PC, jak je tomu u tohoto vydavatele zvykem. Dohady panují nad tím, o čem nová hra bude. V této souvislosti se objevily pochybné úniky o znovuoživení značky Fable, ale věřit jim raději moc nedoporučujeme.

Únik z kanadského Wallmartu, který prozradil mimo jiné i existenci střílečky Rage 2, naznačuje odhalení nových Gears of War. Prvního traileru by se mohlo dočkat také nové Halo, o němž jsme už dlouho neslyšeli. Hodně velký otazník se vznáší nad mnohokrát odkládanou akcí Crackdown 3, jejíž vývoj by už bylo na čase přivést do uspokojivého konce. Optimističtější můžeme být v očekávání ohlášení data vydání nádherné hopsačky Ori and the Will of the Wisps.

Dodejme, že na konferenci Microsoftu nebo Sony by se mohla objevit i spekulovaná zombie akce Dying Light 2 nebo dlouho vyhlížená střílečka Borderlands 3, jejíž přítomnost na E3 ale šéf Gearboxu nedávno poněkud nejednoznačně popřel. Podobně je to i s připravovanou kovbojkou Red Dead Redemption 2. Je sice za rohem, její autoři z Rockstaru však E3 většinou bojkotují.

6. Uvidíme novou hru od tvůrců Batmana?

Batman Arkham Knight

Studio Rocksteady se díky arkhamovské sáze s Batmanem vyhouplo mezi nejrespektovanější herní studia. Od vydání Arkham Knight a ukončení příběhu netopýřího muže pracují tvůrci na supertajném projektu, o jehož povaze můžeme pouze spekulovat. Nevíme ani, zda opět půjde o hru inspirovanou komiksy, byť kvalitní hru se Supermanem si přeje spousta fanoušků. Jelikož většinový podíl Rocksteady vlastní vydavatelství Warner Bros., které na E3 konferenci nepořádá, uvidíme jejich hru buď na předváděčce Sony nebo Microsoftu. A když už jsme u těch Warner Brothers, spekuluje se i o oznámení nového Mortal Kombatu.

7. Přesvědčí Bioware zklamané fanoušky?

Anthem Dragon Age: Inquisition

Dříve tolik oslavované studio Bioware stojící mimo jiné za sérií Baldur’s Gate, Knights of the Old Republic, Mass Effect nebo Dragon Age, čeká na konferenci EA nelehký úkol. Jejich nový online projekt Anthem cílí na stejné publikum, které baví hry jako Destiny a The Division, což striktní fanoušky jejich příběhových her příliš neláká. Autoři se zaklínají tím, že jejich hře se povede uspokojit obě sorty hráčů.

Nutno podotknout, že vyloučené to není. MMORPG Final Fantasy XIV nebo Star Wars: The Old Republic od Bioware něco podobného dokázaly a je možné, že se Anthem stane tím, v co mnozí doufali u konkurenční Destiny. Optimismus budí i jméno šéfa vývoje Caseyho Hudsona, který je podepsaný pod celou řadou skvělých RPGček. Na konferenci EA bychom mohli poprvé vidět alespoň krátký teaser na nový Dragon Age zasazený do Tevinteru, na kterém Bioware pracuje už velmi dlouho.

8. Uvidíme něco zajímavého ze světa Star Wars?

Star Wars Battlefront II

U EA ještě zůstaneme, neboť jejich konference bude i místem, kde bychom konečně mohli zhlédnout uspokojivé záběry z nové hry ze světa Hvězdných válek. Na té pracují autoři Titanfallu z Respawn Games a prezentace jejich titulu se jeví jako pravděpodobnější než ukázka z projektu od bývalých Visceral Games, který se EA rozhodla od základů přepracovat. Snad by mohlo jít jen o krátký teaser. .

9. Co chystá Nintendo? Uvidíme Bayonettu?

Bayonetta Pokemon

Po extrémně úspěšném loňském roce, kdy konzole Switch překvapila hráče fantastickými superhity jako Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild a řadou dalších kvalitních titulů, se letošek nese zatím ve znamení předělávek nejlepších her z konzole Wii U. V rámci letošní E3 prezentace zajisté uvidíme ukázky z fanoušky zbožňované online řežby Super Smash Bros.

Ve světle nedávného oznámení je také velmi pravděpodobné, že se Nintnedo pochlubí s letošní hrou Let’s Go Pikachu, která je jakýmsi remakem hry Pokémon Yellow z roku 1998, jenž přebírá prvky mobilního trháku Pokémon Go. Regulérnímu pokračování série chystanému na příští rok bude nejspíše patřit až příští ročník výstavy.

S velkým napětím očekáváme také záběry z novinky Metroid Prime 4. Dojde i na první ukázky z nového Fire Emblemu, Bayonetty 3 nebo ohlášení Animal Crossing? Uvidíme.

10. Co je to Fallout 76? Bude ohlášen Doom 2?

Fallout 76 Rage 2

Vydavatel Bethesda chystá letos podle svých slov svou dosud největší prezentaci. S určitostí víme, že nás čeká nášup novinek k postapokalyptické akci Rage 2 a plnohodnotné představení poněkud záhadného projektu, kterým je Fallout 76. O jak velkou hru jde? Co to bude za žánr?

Jinak však tápeme. Uvidíme první trailer na Doom 2? Nebo dojde na oznámení přídavku pro Prey či Evil Within 2? Vyloučeno není ani ohlášení týkající se virtuální reality nebo portu pro Nintendo Switch. Ale kdo ví, třeba má Bethesda v zásobě ještě něco dalšího. Už dlouho se spekuluje o ohlášení zcela nového projektu Starfield. Podle neověřitelných úniků se se zdá, že by se mělo jednat o hru podobnou sérii The Elder Scrolls a Fallout.

11. Předvede Ubisoft nový Splinter Cell?

Splinter Cell Assassin's Creed Origins

V případě konference Ubisoftu můžeme s naprostou jistotou čekat představení The Division 2 a minulý týden potvrzený Assassin’s Creed Odyssey, který je zasazen do starověkého Řecka. Mohli bychom se dozvědět také nějaké novinky ohledně připravované pirátské akce Skull & Bones. Jako pravděpodobný se jeví i dlouho vyhlížený návrat značky Splinter Cell, jehož ohlášení zmiňují zákulisní drby už velmi dlouho.

Optimisté mohou věřit také v nějaké novinky z vývoje Beyond Good & Evil 2, jejíž vydání je však pořád velmi daleko. Spíše nečekáme oznámení Watch Dogs 3, neboť dosud neunikla žádná větší fáma o vývoji hry. Spekuluje se pouze o jejím možném zasazení do Londýna. Dokonce i již zmiňovaný únik z kanadského Wallmartu o Watch Dogs 3 mlčel, místo toho zmiňoval právě nový Assassin’s Creed. Možná se dočkáme i novinek ohledně spolupráce Ubisoftu s Nintendem, která loni přinesla ovoce v podobě vynikající strategie Mario + Rabidds:Kingdom Battle.

12. Ukáže Square-Enix Avengers?

Shadow of the Tomb Raider

Vlastní konferenci chystá letos i vydavatel Square-Enix. Největší neznámou je ohlášená, ale dosud neprezentovaná hra s komiksovou skvadrou Avengers. Na té mají pracovat studia zodpovědná za předešlé Tomb Raidery, jimž vypomáhají autoři posledních dvou dílů série Deus Ex.

Kromě toho bychom měli vidět první záběry z hraní letošního Shadow of the Tomb Raider a pořádné představení japonského megahitu Dragon Quest XI západnímu publiku.Po mnoha letech čekání se snad dočká data vydání také dlouho vyhlížené RPG Kingdom Hearts 3 a několikrát zmiňovaný únik z Wallmartu naznačil i ohlášení openworldové akční šílenosti Just Cause 4. Vyloučeno není ani první představení očekávaného Life is Strange 2. V novinky ohledně remaku Final Fantasy VII raději moc nedoufáme.