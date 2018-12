EA odstraňují ze svých her sportovce obviněné z násilí proti ženám

V létě jsme přinesli článek o tom, jak nečekané přestupy sportovních hvězd komplikují situaci výrobcům počítačových her. Electronic Arts však musí řešit i daleko delikátnější situace. I sportovci jsou totiž jen lidé a ani ti nejslavnější se nedokážou vyhnout skandálům. Drogy, doping nebo řízení v opilosti nejsou se slušným marketingovým oddělením v zádech žádný veliký problém, ovšem když dojde na násilí na ženách, jde o mnohem závažnější provlém.



Kareem Hunt v týmu Kansas City Chiefs končí. A v Madden 19 také.

Nejnověji rozvířil internetové vody případ mladého hráče amerického fotbalu Kareema Hunta. Hvězdný running back týmu Kansas City Chiefs v prestižní lize NFL kroutí teprve druhou sezonu, už se však stačil zařadit mezi klíčové opory týmu.

Jeho raketovou kariéru však minimálně zbrzdí incident, při kterém Hunt pod čočkami hotelových kamer z neznámých důvodů napadl mladou dívku. Incident se odehrál v únoru letošního roku, pozornosti se mu však dostalo až na konci listopadu, kdy internetová stránka TMZ Sports záběry zveřejnila. Po pár dnech od vypuknutí skandálu šéfové týmu s Huntem rozvázali pracovní poměr.

Jelikož už Hunt nadále není v týmu, v příští aktualizaci soupisek videohry Madden 19 ho v Kansas City Cheifs nenajdeme. Proti tomu samozřejmě nelze nic namítat, problém však nastává u herních módu Ultimate team (obdoba FUT z FIFY) a Overdrive, které fungují na principu sběratelských kartiček.

Hezky poskládaný tým v režimu FUT, teď už se jen modlit aby nikdo neudělal skandál.

Zjednodušeně řečeno si v nich hráč kupuje balíčky s fotbalisty, ze kterých se poté snaží sestavit co nejlepší tým. Hunt zmizí i z těchto módů, pokud už ho někdo ve sbírce má, bude nahrazen generickým atletem se stejným číselným ohodnocením. Jediným způsobem, jak si mohou fanoušci Hunta ve hře ponechat, je nestahovat nový update, tedy hrát pouze offline.

Z pohledu zákonů je situace nejspíše jednoduchá. Electronic Arts si jakožto provozovatelé hry mohou dělat se svým obsahem, co chtějí, a pokud kontroverznímu sportovci nechtějí „dělat reklamu“, nikdo jim v tom nemůže zabránit.

Z pohledu etiky jde o složitější problém. Byť jsou video důkazy zřetelné a žádná polehčující okolnost (alespoň podle mého názoru) nedokáže obhájit kopání do sedící ženy, vyšetřování incidentu stále probíhá. Ale i kdyby se vše prokázalo, je správné automaticky „brát“ hráčům jejich majetek, byť je samozřejmě jen virtuální a z hlediska práva jim ani nepatří?

Patrick Kane se tváří NHL 16 nestal, obvinění ze znásilnění se neprokázala.

Není to poprvé, co Electronic Arts „odstraní“ problematické sportovce, dosud však šlo pouze o mazání z propagačních materiálů, které lze obhájit tím, že nechtěli odvádět pozornost od svých her.

Po nedávném obvinění Cristiana Ronalda z análního znásilnění Kathryn Mayorgaové zmizel jeden z nejlepších fotbalistů planety z webových stránek i sociálních sítí letošní FIFY. Ve hře samotné však stále je, stejně tak zůstal na obalu hry.

Své by mohl vyprávět i hokejista Patrick Kane, který se měl stát tváří hokejové simulace NHL 16. Ale nestal, kvůli tehdejšími obvinění ze znásilnění na obalu hry zůstal jen jeho spoluhráč Jonathan Toews. Obvinění proti Kanovi bylo mimochodem později smeteno ze stolu pro nedostatek důkazů.

Nezbývá než doufat, že se slavní sportovci budou chovat tak, že podobné kauzy již nikdo nebude muset řešit.