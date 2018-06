Letošní nálož sportů od EA bude na novinky skoupá. První dojmy

Každoroční nové verze sportovních simulací od EA Sports podle všeho letos příliš změn nepřinesou. Na akci EA Play jsme měli možnost okusit novou FIFU, NBA a americký fotbal Madden a nebýt lehce upraveného uživatelského rozhraní, ani bychom nepoznali, že jsou to nové hry. Na základě pouhých několika desítek minut lze samozřejmě jen těžko poznat, na kolik je případný zásah do vnitřních mechanismů hluboký, ale na první pohled žádné výrazné změny vidět nejsou.



Electronic Arts dokonce přivezli do Los Angeles opravdový pohár pro vítěze Ligy Mistrů. A to navzdory faktu, že Američany „kopaná“ příliš nezajímá.

Nejprve se podívejme na fotbalovou FIFU, která patří mezi nejprodávanější videoherní značky vůbec. Největší novinkou letošního ročníku je Liga mistrů, která až donedávna byla spjatá výhradně s konkurenčním Pro Evoloution Soccer od Konami.

Electronic Arts prestižní licenci samozřejmě využívají jak jen to jde a kromě samostatného módu se kolem ní bude točit i nové dobrodružství Alexe Huntera v dalším pokračování oblíbeného The Journey.

Těšit se rovněž můžete na nové komentátorské duo Dereka Raeho a Leeho Dixona, dále už je to však slabé. EA sice dále v propagačních materiálech píší o novém systému dynamických taktik a upravené technice střelby, ale po pravdě řečeno jsem při samotné hře žádný výrazný rozdíl oproti skvělé osmnáctce nezaznamenal.

Pokud jste se náhodou těšili, že už na vás v novém ročníku alespoň nebude odevšad vykukovat Cristiano Ronaldo, tak máte smůla, tváří FIFY zůstává i nadále. Jen je navíc doplněn Neymarem, v současnosti nejdražším fotbalistou světa. Electronic Arts mají veliký rozpočet a neváhají ho použít.

Ještě hůře co se týče množství změn je na tom basketbalová série NBA. Pokud nebudeme počítat jen na první pohled nevýznamné úpravy umělé inteligence a bohatší rejstřík animací, potěšit vás může jen vylepšený mód The Street. V něm letos můžeme nově cestovat po celém světě a navštěvovat místa jako Rio de Janeiro a Paříž. Tam všude budete muset hledat nové hráče do svého týmu. A to nově i ženy, které letos zřejmě budou moci hrát přímo proti mužům.

To americký fotbal u nás příliš fanoušků nemá, ale tu hrstku by snad mohlo potěšit, že se po dlouhých 10 letech série Madden vrací na platformu PC. A to samozřejmě včetně pokračování příběhového módu, se kterým EA slaví úspěchy na všech frontách.

NHL byla na letošní EA Play zastoupena jen loňským ročníkem, což je ostuda.

Nejhůře ze sportů ze stáje EA tradičně dopadl hokej, který byl na EA Play prezentován pouze loňskou verzí NHL 18. Více se o hře dozvíme jako již tradičně na NHL Awards, které se uskuteční 20. června v Las Vegas, ale s nějakým větším odhalením typu přechod na Frostbyte engine nebo PC verze bych nepočítal. Z toho, jak EA zatím hru zcela ignorují, to spíše vypadá jen na předraženou aktualizaci soupisek.