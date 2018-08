Od roku 2014 jsme si mohli zdarma rozšířit sbírku například o Red Alert 2, Dragon Age, Dungeon Keeper, Jade Empire, Mass Effect 2, Medal Of Honor Pacific Assault, Need For Speed Most Wanted, Nox anebo Syberii.

Poslední hrou zdarma, kterou v rámci On the House EA nabízelo, byl logický rychlík Peggle.

Jenže k těmto klasikám už žádná nepřibude, protože EA s nabídkou nazvanou On the House oficiálně skončili.



Na místo toho rozjeli službu Premiere membership, díky které si za cca 400 korun měsíčně budete moci zahrát všechny jejich nové hry, jako jsou FIFA 19 nebo Battlefield 5.