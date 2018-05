Earthfall je jako Left 4 Dead s mimozemšťany, vyjde v červenci

Kooperativní střílečka Earthfall vyjde na PC, X1 a PS4 13. července. Nový trailer jen podtrhuje to, co si o hře myslíme už dávno. Tedy že půjde o okopírovanou akci Left 4 Dead, jen místo zombíků tu budou mimozemšťané. Ale čert vem originalitu, hlavně aby se to dobře hrálo.