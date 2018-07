RECENZE: V týmové akci Earthfall likvidujeme mimozemšťany po stovkách

Země už není jako dřív. Když do ní narazila obří kometa, byl to začátek invaze, která zničila všechno a lidstvo dostala na kolena. O vetřelcích se toho moc neví, ale jisté je, že jsou to pořádně žraví parchanti a že se jim na Zemi až moc líbí. Vy jim to ale nedarujete a spolu se třemi dalšími hrdiny se rozhodnete postavit celé mimozemské invazi.

Ve čtyřech proti stovkám

Earthfall

S trochou nadsázky by se dalo říct, že Earthfall je přeskinovaný Left 4 Dead a nebyl bych až tak daleko od pravdy. Opět tu máme čtyři přeživší, zástupy řadových monster i několik vzácných bossů, pasti, které přivolají hordu, důraz na kooperaci. Naštěstí Earthfall k dobře známému koktejlu přináší i pár dobrých nápadů navrch.

Nepřekonatelná klasika Left 4 Dead Co přesně udělalo Left4Dead a obzvlášť druhý díl zábavnějším než drtivou většinu ostatních kooperativních her? Měla to těžko definovatelné „něco“, co ji vyšvihlo vysoko nad konkurenci. Doteď si živě pamatuji epické konce kampaní, které v mnohém připomínaly atmosférou film Dawn of Dead. Hra byla zábavná, svižná, měla i nějaký ten příběh a perfektní pocit ze střelby a potyček. Právě vyvážená kombinace těchto složek a možnost to vše prožívat ve společnosti přátel stála za obrovským úspěchem hry.

Tak především se Earthfall hraje více stacionárně. Základem jsou přenosné zábrany, které můžete umístit kdekoliv, ale nejlépe do dveří. Sice nevydrží věčně, ale na chvíli odrazí nápor nepřátelských zástupů.

Earthfall

Mnohem větší zábava je se střílnami, ať už těmi automatickými, nebo těmi, které musíme ručně ovládat. Hra pak trochu připomíná Cameronovy Vetřelce: někde se zabarikádujete, strategicky rozmístíte obranné věže a držíte pozici, co to jde.

Ale Earthfall přišel i s dalšími vylepšováky. Kromě nevyčerpatelné léčebné stanice máte čas od času po ruce i 3D tiskárnu na tisk zbraní. S ní už vám munice jen tak nedojde, což se jinak během hry stává s železnou pravidelností. A ustřílet stovky potvor jen pistolemi je o zánět karpálního tunelu.

Left 4 Alien



Earthfall

Většina misí je celkem dynamická a dávkuje momenty, kdy se musíte bránit na malém prostoru, s dlouhými chodícími a utíkacími pasážemi. Earthfall místy lehce hraje i na „adventurní“ notu. Hned zpočátku například dorazíte ke starému vrakovišti, kde musíte sehnat nové auto. Zabarikádujete se v garáži a postupně podnikáte výpravy do okolí. Jenže funkčních aut už na světě moc není. Jedinému, které najdete, musíte sehnat chybějící kolo, dotlačit ho do garáže, sehnat benzin, baterii a nakonec ještě vše ubránit před obrovským útokem. Podobných úkolů je v kampani mnohem víc a s bandou přátel to musí být pořádná zábava.

Earthfall

Jenže Earthfall má bohužel jednu velkou nevýhodu: moc lidí ho nehraje. Najít spoluhráče je proto většinou dost těžké a pokud už se vám do hry někdo připojí, je to malý důvod k oslavě. I na normální obtížnost je přitom hra s počítačovými boty prakticky nehratelná, navíc se ochudíte o veškerou zábavu úkolů. Dělat si vše sám fakt není žádné terno. Bot nedonese kolo od auta, bot nezmáčkne tlačítko, bot nepostaví zátaras. Pokud budete chtít do Earthfallu jít, tak jedině s přáteli. Jinak se totiž může stát, že za celou hodinu nenarazíte na živého hráče a hodně si tak pokazíte zážitek.

Pokud jsou vám bohové internetu příznivě nakloněni a do hry se vám připojí zbylí tři hráči, je to úplně o něčem jiném. Jedině s nimi se můžete odvážit i na mini bossy, se kterými vám jinak umělá inteligence příliš nepomůže.

Xenozoo

Earthfall

Nepřátelé moc originality nepobrali a v podstatě narazíte jen na variace těch z Left4Dead. Tank se zde jmenuje Beast, Boomer je Sapper a Smoker Whiplash, jen s tím rozdílem, že nepoužívá jazyk, ale rovnou vás chytne za krk a peláší s vámi pryč. Je to škoda, rozhodně by se dalo vymyslet mnohem víc originálních monster, než jen recyklovat staré. Vážně bych si přál nějaký epický souboj s gigantickým monstrem ve stylu Resident Evilu. Asi jediným originálním exemplářem je tak Blackout, divná bytost s chapadly bytost, obklopená osobním štítem a schopná se extrémně rychle přesouvat z místa na místo.

Potyčky s těmito speciály dokážou být hodně o nervy, jejich schopnost vás zneškodnit během sekundy z nich dělá nejnebezpečnější protivníky. Bez asistence se z jejich spárů nedostanete a pokud vás drtí dost dlouho, vaši parťáci vás budou muset i oživit. To funguje úplně stejně jako v již tolikrát zmíněném Left4Dead. Jen když už se autoři inspirovali tolik, mohli nechat i obrysy u padlých soudruhů, Hledat ve vysoké trávě omráčeného parťáka je totiž opruz.

Earthfall

Arzenál zbraní, které proti zubatým zmetkům z cizí galaxie použijete, je košatý. Invaze vyřadila veškerou pokročilejší technologii z provozu, proto si musíme vystačit s tradičními metači olova. Pistole, samopaly, brokovnice, až na výjimky nic vyloženě futuristického. Ve vzácných okamžicích se vám dostanou do rukou i rotačák a plamenomet, jen pozor na friendly fire (v případě plamenometu fire doslova).

Pocit ze střelby však není příliš uspokojivý. U většiny zbraní si připadáte, že na nepřátele cvrnkáte hrách a oni umírají spíše smíchy. V intenzivních přestřelkách to přestanete vnímat a jste rádi, že jste rádi, ale v těch řadových to je hodně znát a dost to ubírá na zábavnosti. Alespoň že můžete nebohým mimozemšťanům odstřelovat různé části těl.

Hra obsahuje dvě kampaně, každou o pěti misích. Není to moc, ale vyloženě málo taky ne. Autoři se dušují, že další kampaně budou časem k dispozici (snad zdarma). Jelikož příběh není ani z poloviny uzavřený, snad se tak stane. Závěr druhé kampaně působí jako ochutnávka toho, co by mělo přijít dál a za sebe mohu říct, že navnadí dobře. K celkovému dobrému dojmu přispívá i povedený design úrovní, každá mapa je vizuálně nezaměnitelná.

Optimalizace skoro bez chyby

Earthfall

Earthfall běží na Unreal Enginu 4, vypadá k světu a zvládá se ctí jak uzavřené prostory, tak i velká prostranství. Nemá ani problém vykreslit desítky nepřátel najednou, zato při použití hledí odstřelovací pušky FPS poklesne asi na polovinu. Jinde jsem podobné problémy nespatřil a až na jeden zámrz hry a občasné podivné chování dveří vše šlapalo bez kazu.

Earthfall je adekvátním nástupcem kooperativní řeže Left 4 Dead. Asi bych měl prskat něco o sprostém kopírování konceptu, ale odpustím si to, podobná hra totiž na scéně chyběla už dlouho. Pokud z kamarádů dokážete postavit čtyřčlenný tým neváhejte, zábavu máte zaručenou.