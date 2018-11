Electronic Arts opravili účesy slavných fotbalistů

Někdy to vypadá, že špičkoví fotbalisté tráví více času u kadeřníka než tréninkem na hřišti. I když Electronic Arts věnují spoustu času snaze o co nejvěrnější převedení sportovců do Fify 19, někdy na to prostě není čas. Jesse Lingard a Wilfried Zaha donedávna patřili mezi ty méně šťastné hráče, kteří jsou ve hře zobrazeni jen s univerzálním porostem. Naštěstí na ně v EA nezapomněli a tu správnou podobu jim vtiskli aspoň dodatečně v posledním updatu.