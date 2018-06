Ellie bude jediná hratelná postava v The Last of Us Part II

Konec spekulacím. V očekávané survival post-apo akci The Last of Us Part II, která vyjde exkluzivně na PlayStation 4, budeme hrát pouze za Ellie. Potvrdil to kreativní ředitel Neil Druckmann při prezentaci za zavřenými dveřmi. „Ellie je jediná hratelná postava ve hře,“ řekl (via IGN).

VIDEO: The Last of Us Part II – E3 2018 gameplay Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu