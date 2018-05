Americký politik kandiduje na funkci i v online počítačové hře

Vesmírnou EVE online sice aktivně nehraji, ale její virtuální svět mě nepřestává fascinovat. Fanoušci hru berou daleko vážněji, než bývá zvykem a výsledkem jsou příběhy jako z šíleného sci-fi.



Loni jsme zveřejnili příběh člověka, který natáčí pornografická videa a z jejich výdělku plánuje postavit obrovskou vesmírnou flotilu, nedávno jsme psali o tom, jak lidé uctili památku zemřelého vědce Stephena Hawkinga tím, že v herním vesmíru „zapalovali“ světelné majáky. Do podobného ranku spadá i příběh Američana Briana Schoenemana.

Kandiduje totiž v demokratických volbách do herní politické rady. Ta má název Council of Stellar Management (CSM) a skládá se z deseti lidí, kteří slouží jako prostředníci mezi běžnými hráči a vydavatelskou společností CCP Games z Islandu. Vášnivý hráč, který v EVE Online vystupuje pod přezdívkou Brisc Rubal, je ve skutečném světě zkušeným politikem a lobbistou zabývajícím se námořním právem ve státě Virginia.

Schoeneman ke své kandidatuře přistoupil vskutku zodpovědně. Nechal si vytvořit webovou stránku plnou informací, proč by ho měli lidé volit, a dokonce natočil i volební spot.

Schoeneman by mohl ve hře zužitkovat své zkušenosti z „opravdové“ politiky.

Více než jeho volební program (kterému stejně nehráči nemohou rozumět) mě zaujalo jeho vyjádření pro server Kotaku. Když se ho zeptali, jestli se nebojí toho, že veřejně propojil svoji profesionální kariéru s počítačovou hrou, odpověděl: „Ne. Nechodím se každý večer opíjet, nepodvádím svoji ženu, neplatím si prostitutky za

130 000 dolarů. Sedím doma a hraji videohry. Možná před 20 lety by to bylo divné, ale s tím, jak se hraní stalo masovou záležitostí a streameři na Twitchi a Youtube vydělávají miliony dolarů, jak by mohl někdo říct, že u her zahazuji život? Budu radši, když na mě budou útočit kvůli tomu, že hraji EVE, než proto, že jsem lhář nebo dělám něco opravdu špatného.“

Volby do CSM začínají 4. června a budou trvat týden, celkem bude voleno 10 zástupců ze 48 nominovaných.