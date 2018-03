Hráči EVE online uctili památku zemřelého Stephena Hawkinga

Na počest ve středu zesnulého fyzika Stephena Hawkinga uspořádali hráči EVE Online, jedné z nejpopulárnějších online her na světě, krásné představení. Napříč celým herním vesmírem rozsvěcují světelné majáky, které září do dálky a dohromady vytvářejí nádherné scenérie.

EVE Online

Zatímco za běžných okolností jedno takové světlo znamená, že byste se měli co nejrychleji klidit z dosahu, protože se do dané oblasti vesmíru chystá někdo teleportovat, tentokrát to bylo jinak.

Navzdory probíhajícímu válečnému stavu se hráči dokázali sjednotit a společně zavzpomínat na člověka, který pro výzkum toho skutečného vesmíru udělal tolik.

Hra EVE Online je náročná vesmírná simulace, která k sobě láká tak trochu jiné publikum, než jaké mohou znát například hráči Call of Duty nebo Doty. Někteří hráči dokonce plánují postavit Hawkingovi ve hře i pomník.