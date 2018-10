Kvůli ukliknutí se ze hry stal nečekaný hit, vývojáři stejně nezbohatli

O dvoučlenném vývojářském týmu HyperReuts do minulého týdne slyšel jen málokdo. Jejich první hrou byla online vesmírná střílečka Evolvation a vážně hrozilo, že bude i poslední. Z prodejů hry utržili jen asi sto dolarů (dva tisíce korun) a počty jejích hráčů se dlouhodobě pohybovaly v jednotkách. A to je pro multiplayerovou hru smrtelné, jak loni dokázali jinak výborní LawBreakers (viz náš článek).



Evolvation je dobrá hra, jen ji nikdo neznal.

Aby rozšířili obecné povědomí o hře a ideálně nalákali i nějaké nové hráče, rozhodli se vývojáři rozdat mezi lidi

10 000 steamových klíčů Evolvation. Jenže, jak už to tak bývá, dobrý skutek byl po zásluze potrestán a většinu si mezi sebe rozdělili podvodníci, kteří následně kódy přeprodávali.

Na práci nezávislých vývojářů tak vydělával někdo jiný, což se jim nelíbilo. Aby tomu zabránili, rozhodli se všechny rozdané klíče zase zrušit. Jenže zachybovali. Na místo zneplatnění dosud nepoužitých klíčů „zabanovali“ vývojáři úplně všechny.

Do té doby prakticky neznámá hra tím na sebe strhla pozornost a naštvaní lidé svými negativními recenzemi dostali uživatelské hodnocení až do červených čísel. To je pro malý tým v podstatě ekonomická vražda.

Co s tím? Obnovit zrušené klíče nešlo, stejně jako nechat si od Steamu vygenerovat nové. Aby uklidnili naštvané hráče, dali vývojáři hru dočasně zdarma. Negativní publicita je pořád publicita a díky tomuto příběhu se o hře dozvědělo mnoho nových hráčů.

Nyní se jich snaží připojit desítky tisíc. Takový nápor samozřejmě tvůrci neočekávali a servery, na kterých Evolvation běží, byly prakticky vyřazeny z provozu. Autorům tak přibyly další náklady, které ovšem nemají z čeho platit.

Ekonomický model s variantou free 2 play nepočítal a nečekaná popularita generuje spíše další náklady než zisky. Spoléhat se na prodeje soundtracku a dobrovolné příspěvky přes PayPal se přes řadu pozitivních reakcí nedá.