V lednu vyjde první expanze Assassin’s Creed Origins

Ačkoliv stále neznáme přesné datum, během ledna vyjde první expanze k akci Assassin’s Creed Origins ze starověkého Egypta. Jmenuje se The Hidden Ones. Bayek a asasíni se v ní utkají s Římany, kteří obsadili novou oblast ve hře. Těšit se tak můžeme na nové úkoly a zvedne se i maximální dosažitelná úroveň ze 40 na 45. The Hidden Ones je součástí Season Passu.

Assassin’s Creed Origins