Extinction vypadá jako animovaný Shadow of the Colossus, vyjde i na PC

Akční hra Extinction dostala nový trailer a začíná se nám líbit čím dál tím více. Stejně jako v playstationové exkluzivitě Shadow of the Colossus v ní budeme bojovat s obrovskými monstry, jen tentokrát to bude o něco akčnější a méně vážné. Hra vyjde nejspíše ještě v první polovině letošního roku na PC, X1 a PS4.