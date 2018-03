Stahujte zdarma závody F1 2015 na PC, čas máte do soboty

Hru si na stránkách Humble Store přidáte do košíku a namísto placení kliknete na tlačítko „Get it for free!“. Pokud už máte provázán účet s digitální distribucí Steam, vyzvednete si přímo na stránkách Humble kód (odkaz přijde i na e-mail), který posléze aktivujete na Steamu.



Akce končí v sobotu v 17:00

Tři roky starý ročník přinesl nový grafický engine a přepracovaný fyzikální model, chyběl však režim kariéry a pořádná optimalizace. PC verze má na agregátoru hodnocení Metacritics 61 procent, na Bonuswebu jsme udělili 60 procent.

„Nový ročník oficiální podoby virtuálních formulí je vzhledem k chybějícímu módu kariéry spíše zklamáním. Také technických změn jsme čekali více,“ napsali jsme v recenzi.