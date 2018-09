RECENZE: F1 2018 jsou vypilované závody formulí a opravdová simulace

Zapomeňte na to, že hvězdný finský závodník a mistr světa z roku 2007 Kimi Räikkönen po této sezoně končí v týmu Ferrari a míří do Sauberu. Užít i ho v rudé stáji můžete stále v povedené videohře F1 2018. Z té se budou fanoušci formulí tetelit blahem, jelikož jde o vypilovaný titul, který těží z cenné a také jistě pořádně drahé licence maximum. Codemasters nejnovějším dílem F1 opět potvrdili status předních vývojářů závodních videoher. Takže vyjíždíme na trať! A jízda s DualShockem 4 v ruce je to parádní.

Realistický jízdní model jako pevný základ

F1 2018 staví na základech vybudovaných předchozím dílem. Na tom nevidíme vůbec nic špatného, jelikož už loňský ročník byl skvělý. Jízdní model je základem celé hry. Nastavení tvrdosti pneumatik se citelně projevuje už v první zatáčce, jakékoliv vyjetí z tratě se rovná průšvihu a závody ovlivňuje i počasí. Nově se mohou fajnšmekři těšit i z přítomnosti systému pro rekuperaci energie (ERS). Možností nastavení formulí je mnoho a k radosti méně zkušených virtuálních závodníků můžeme prohlásit, že si mohou pomoci mnoha volbami k tomu, aby závody nebyly tolik obtížné.

F1 2018 F1 2018

Nikdy však nepůjde o arkádu, jádro simulátoru F1 2018 je vždy pevné. Jediné, co neodpovídá realističnosti celé hry, je model poškození. Ten je hodně zastaralý, nepřesný a Codemasters ho snad příští rok vylepší, nebo raději přijdou s úplně novým. V jinak realistickém duchu hry se nese i umělá inteligence soupeřů. Vypadá totiž až překvapivě lidsky. Nejenom, že se vás snaží protijezdci předjet, když dostanou šanci, ale často i riskují a výjimkou nejsou ani úmyslné kolize s ostatními vozy. Umělou inteligencí ovládaní závodníci jsou mnohdy až překvapivě agresivní a rozhodně agresivnější než loni.

Prapodivné penalizace

A zde se dostáváme k druhému neduhu hry. Ale nebojte, je poslední. Řeč je o podivných penalizacích. F1 2018 je nedokáže správně a hlavně férově vyhodnotit. Jakékoliv jen trochu větší vyjetí z tratě je okamžitě potrestáno, ale když agresivně a záměrně najedete do soupeřů, v drtivé většině případů vám to projde. Atak na soupeře je přitom prasárna, která ho ve skutečném závodě může stát život, ale ne zde. V F1 2018 se více starají o trávníky u tratí. Ale tím výčet negativ vážně končí. Hra totiž ve všem ostatním válí a jde o nejlepší ročník za poslední léta.

F1 2018 F1 2018

Nová sezona s sebou přinesla i změny v nabídce tratí. Vrátil se německý Hockenheimring, který loni chyběl. Uším fandů F1 už tak zvuk skřípání pneumatik na jeho typickém asfaltu chybět nebude. V nabídce 21 tratí (a některých zkrácených verzí) se poprvé objevuje francouzský okruh Paula Ricarda, na kterém se jezdila Velká cena F1 až do roku 1990. Modré pruhy kolem tratě jsou vizuálně hodně zajímavé. Přítomny jsou všechny soutěžní monoposty se svými závodníky. Návrat hlásí i klasické formule. Do nabídky přibylo osm nových, takže se jejich číslo vyšplhalo na 20.

Jízda v klasických formulích, to je jiná

Jakmile se posadíte do kokpitu formulí ze sedmdesátých, osmdesátých a devadesátých let, stejně jako do několika z nového milénia, okamžitě pocítíte rozdíl oproti jízdě v moderních vozech. Bez všech těch automatických pomocníků mnohem častěji skončíte v hodinách nebo mimo trať bez kol.

F1 2018 F1 2018

F1 2018 také nabízí velký počet režimů. Od Velké ceny, šampionátu, jízdy na čas, stahovatelné jízdy až po multiplayer a kariéru. Hru více hráčů na síti může okusit až 20 virtuálních závodníků, ať už v hodnocených nebo nehodnocených jízdách. Systém odměn udrží příznivce online jízd na PlayStation Network hodně dlouho.

Ale největším tahákem hry je podle nás kariéra, u které vydržíte mnoho sezon. Pokud jste hráli předchozí ročník, víte o co jde. Codemasters se však uchýlili k několika menším i středně velkým změnám, které z ní dělají opravdový zážitek. Začnete výběrem vlastního závodníka nebo závodnice, monopostu a pak už hurá na trénink, abyste postoupili do kvalifikace. Postup se zde odvíjí opravdu od vašich výkonů. Dění se odehrává jak na tratích, tak mimo ně. Vaše výkony ovlivňují vztah s domácím týmem stejně jako novinka v podobě rozhovorů vedených stylem z her na hrdiny.

Vtipálek, nebo profesionál?

Odpovídat budete v časovém limitu na otázky zvídavé reportérky. Odpovědi z vás udělají buďto showmana, který si ze závodů spíše utahuje, nebo profesionála, který se dočká úcty a také lepších upgradů, kterých je v F1 2018 opravdu požehnaně. Kariéra se opravdu povedla.

F1 2018 F1 2018

Codemasters pro svou videohru používají vlastní grafický engine EGO, který hra ukazuje již ve verzi 4.0. Prostředí tratí je velmi pěkné, textury ostré a diváci se pohybují. Detaily na formulích a v jejich kokpitech jsou pak bombastické. Hra přitom běží plynule. Jediné, co by se grafice dalo vytknout, je malé a nepříliš časté rozjetí obrazu.

F1 2018 se celkově vážně povedla, víc říci netřeba.