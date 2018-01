Fanoušci předělávají Fallout 3 do enginu čtvrtého dílu

Letos to bude 10 let, co vyšel Fallout 3 (naše recenze). Spousta lidí této 3D adaptaci kultovní hry dodnes nemůže přijít na jméno, mnozí však na ni vzpomínají s láskou. A tvrdé jádro těch největších fanoušků dokonce pracuje na nelehkém úkolu převést tuto obrovskou hru do moderního enginu čtvrtého dílu.

A jak ukazuje nově zveřejněný trailer, jde jim to na výbornou. Převodu se dočká kompletně celá mapa a také všechny mise, ať už ty příběhové, nebo i nepovinné. Kdy to bude hotové, zatím není známo, ale tým každý měsíc zveřejňuje seznam věcí, které se jim podařilo dokončit. A podle jejich množství to vypadá, že jim jde práce od ruky. Ostatně Fallout 4 byl vytvořen i s ohledem na modderskou komunitu.

Capital Wasteland, jak se tento mod jmenuje, ovšem daleko přesahuje možnosti in-game systému Creation Club (psali jsme o něm tady), což znamená, že si jej zahrají pouze hráči PC verze, nikoli konzolisté.