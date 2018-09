Fanoušci předělávají New Vegas do enginu Falloutu 4. A vypadá to skvěle

Fallout: New Vegas z roku 2010 je obecně vnímán jako nejlepší díl po přechodu série do 3D, Fallout 4 je zase ten nejnovější a graficky nejlepší.



Skupina fanoušků TeamF4NV se rozhodla obě hry zkombinovat a veškerý obsah New Vegas převést do enginu čtvrtého dílu. O tom, jak se jim to daří, se můžete přesvědčit ve videu pod článkem, které ukazuje začátek hry včetně tvorby hlavní postavy.

Pozorní diváci si nejspíše všimnou, že nejde o přesnou kopii originálu a autoři si ponechali prostor pro vlastní interpretaci. Prioritou však zůstává zachování stejné atmosféry. I když Fallout 4 má spoustu nástrojů pro modifikování, které autorům práci výrazně zlehčují, jen tak se výsledku nedočkáme.

New Vegas byl obrovskou hrou, a tak si budeme muset pár let počkat. A ještě doufat, že vše nezastaví nějaký právní problém, jako se to stalo u podobného projektu Captial Wasteland.