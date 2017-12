RECENZE: Fallout 4 VR je pro nadšence povinnost, škoda nic moc ovládání

Svět Falloutu prošel už několika zásadními změnami. Původně izometrické RPG se přesunulo s třetím dílem v roce 2008 do 3D pohledu z vlastních očí a až na ty nejzatvrzelejší fanoušky hra slavila úspěch. To je stále malý krok. Když jsme se prvně v roce 1997 vydali na pouť po jadernou válkou zpustošeném světe, asi by nás ani ve snu nenapadlo, že si jednou budeme moci vyzkoušet Fallout i ve virtuální realitě.

Prožij příběh ve VR

Naproti DOOM VFR je Fallout 4 VR konverzí původního Fallouta 4. Jak jsem psal už v recenzi na DOOM VFR, nejlepší je vždy začínat s prázdným listem. Fallout 4 VR to celkem dobře ilustruje. Konverze se nevydařila úplně na jedničku. Hra přesně kopíruje příběh původního Fallouta 4. Vžijete se do jednoho z rodičů a užijete si posledních momentů klidu a pohody před započetím jaderné války, která zničí veškerý vám známý a milovaný svět. Můžete tomu říkat štěstí v neštěstí, máte „zlatý lístek“ do jednoho z protijaderných bunkrů, kde vás uvedou do stáze na dlouhých dvě stě let. Svět se za tu dobu přetvoří v děsivé místo jak z nočních můr a vy se budete muset naučit nově nastolenému pořádku nebo spíš chaosu. A v případě VR verze i tak trochu najít své virtuální nohy.

Fallout 4 VR Fallout 4 VR

Hra vás rovnou vyklopí do příběhu, bez řádného VR kurzu. Zatím neexistuje nic jako standardizované ovládání, které mají gamepady, kde hned víte, co od jakého tlačítka očekávat, proto budete z počátku pravděpodobně klikat na ovladačích k VIVE jak diví a nemít tucha, proč se děje, co se děje.

Přesun je na triggeru levého ovladače HTC VIVE a defaultně je nastavený teleportační pohyb. Škoda, že chybí skokový pohyb. V nastavení je možné zapnout pouze plynulý – což nedoporučuju téměř nikomu, tohle rozdýchá jen někdo s titanovým žaludkem. Pohybovat se můžete jen na velmi krátké skoky, a to i se staminou. Je to celkem otravné a ukazováček vám pravděpodobně po pár hodinách bude chtít z ruky utéct, než aby musel snášet zuřivé klikání dál. Co je ale skvělý nápad, je rotace o 45 stupňů na pravém ovladači. Už žádné zamotané nohy v kabeláži.

Některé akce se provádí mačkáním touchpadu, jiné přejížděním prstem a zrovna na potvoru ty, kde je nutná jistá „jemnost“, se řeší přejížděním prstem (Pip-boy, mapa, inventář, hackování…). Tvorba postavy se tak dost protáhne, budete se přetahovat s ovadáním o každý zkušenostní bod. Tohle zápolení s ovládáním pocítíte i v samotné hře, kde se některá menu v Pip-boyi prochází mačkáním, jiná přejížděním. Je vidět, že se tvůrci museli rvát o doslova každý ovládací prvek na ovladačích a ne vždy to byl dobrý krok – zacílit něco na mapě by zasloužilo achievement na Steamu.

Praktický celý úvod jsem bojoval s kinetózou a hru musel po prvních 45 minutách na den vypnout. Jeden důvod kinetózy je zjevný, druhý nikoliv. Optimalizace hry je hodně zlá. Úplně chybí možnost nastavení grafiky v options a veškeré úpravy je nutné dělat v ini souborech hry. Přístup tweakni si hru, jak je libo, může někomu přijít jako příjemně otevřený a jiného zase dost tankovat nutnost trávit hodinu upravováním souborů, aby se mu ze hry nezvedal kýbl. Problém cukání hry není o výkonu mašiny. Některým hráčům běží hra i na slabém stroji, zatímco pro jiné s nadupaným dělem může být Fallout VR bez zásahu prakticky nehratelný. Po troše toho tweakování se ale hra rozjede prakticky každému s VR ready sestavou.

Fallout 4 VR Fallout 4 VR

Teď, když víte, že si ve hře nemůžete nastavit úroveň grafiky, vás pravděpodobně nepřekvapí, že ani nelze při startu hry modifikovat svou výšku. Nejsem žádný prcek a stejně jsem všem postavám civěl do nosní přepážky. Být za trpaslíka je zvláštní zkušenost, ale zadělává i na nějaké ty komplikace – třeba onu kinetózu kvůli špatnému sžití s avatarem. Naštěstí i na to mysleli vývojáři a s trochou editování v ini změníte i to.

Fyzická akce

Aby to nevypadalo, že hru stále jen kritizuji, přejdeme na pozitiva. Fallout VR široce využívá potenciálu voleného pohybu. Abyste se přikrčili a přešli do stealth módu, skrčíte se fyzicky. Při soubojích na blízko se musíte s ovladači pořádně ohánět, velice to napomáhá pocitu vtažení, ale pozor na nábytek ve vašem okolí. Pro kontaktní řešení se můžete rozhodnout kdykoliv během boje, jako zbraň na blízko poslouží dobře i obyčejná pistole. Nepřátele nestačí jen polechtat odevzdaným mávnutím ruky, ale do rány musíte vměstnat pořádný švih a sílu. Po pár minutách v bojovém zápalu či stealth mise si můžete škrtnout nějaké to večerní cvičení. Do žil se vám vlije i trocha toho adrenalinu – ghulové ne zrovna atraktivní na pohled jsou mrštné bestie a rádi útočí ze zálohy.

Fallout 4 VR

Ve VR stylově působí i V.A.T.S. systém. Stejně jako tomu je u původního Fallouta 4, zde pomáhá zaměřovat určité části těla nepřítele, scéna se zpomalí a vy v klidu zacílíte na požadovanou oblast nebožáka. Procentuální šance pak zajistí, zda se trefíte nebo minete.

Ve Falloutu bylo vždycky hodně čtení, kupodivu ve VR se čte celkem dobře. Text se zvětší do speciálního okna. Font je dostatečně velký a kontrastní a zvyknout se dá i na zapnuté titulky. Pohodlné je i vedení dialogů, řešené přes směrové klávesy na touchpadu. Zadávání příkazů hafanovi je tedy zcela bezproblémové a přirozené. Vývojářům se i šikovně podařilo skrýt kompas, ten je nyní ukrytý pod bradou, nezaclání ve výhledu.

Zábavné je i stavění útočiště. Pro VR jako dělané. Nečekal jsem, že mě bude tolik bavit hrát si na postapo verzi Extreme Makeover: Home Edition. Jen místo dumání, kam dát závěsy s kukuřicí, přemýšlíte o strategickém rozmístění zátaras a automatických obranných věží.

Postapokalyptický svět ve VR

Fallout 4 se ve VR vyjímá. Všechno je dechberoucí, moc se z původní hry graficky neosekávalo. U exploze atomovky v úvodu hry se mi dech zastavil fascinací. Podobně silný pocit je, když na sebe navlečete Power armor a do ruky uchopíte rotačák. Pozadu není ani hudební doprovod a ozvučení. Změny ve prospěch výkonu si všimnete u fyzikálního modelu, ten byl okleštěn.

Fallout 4 VR Fallout 4 VR

V úvodu jsem se zmínil o dvou problémech, které způsobují ve Falloutu VR kinetózu. Prvním je trhavý pohyb v důsledku špatné optimalizace, druhý jsem neidentifikoval. I po naprostém plynulém chodu hry se u mě VR sickness chvíli objevovala, a to už mám natrénováno dost. Těžko říct, co za to může, ale jde o první hru s teleportačním způsobem pohybu, kde měl můj žaludek ze začátku problémy – po pár desítkách minut se vše urovnalo.

Vývojáři by si měli uvědomit, že virtuální prostor má jiné zákonitosti než ten za monitorem. Fallout 4 VR trochu připomíná automatické konverze na DK1 Oculus Rift. Nadšení z toho, že můžete prožívat různé FPS zcela obklopeni vámi milovaným světem, často vystřídalo bolestné prozření, že tohle fungovat bez většího zásahu nebude. Nešlo pouze o kinetózu, ale i o pohodlnost ovládání a přehlednost. A na to ovládání naneštěstí hřeší i Fallout 4 VR.

Fallout 4 VR

Ve hře, která vyžaduje aktivní práci s inventářem a různými menu, by se mělo vynaložit velké úsilí, jak tuto práci co nejvíc usnadnit a udělat ji co nejintuitivnější, to samé platí i o všech ostatních mechanismech. Fallout 4 VR tohle příliš nezvládl. Celý systém menu by to chtělo předělat pro práci ve virtuální realitě, to znamená od základů překopat. Jelikož v Pip-boyi se budete hrabat hodně často, elegantnější a pohodlnější řešení by celému hraní udělalo obrovskou službu. Vaše nevrlé vrčení nezažene ani možnost přepnout si Pip-boye ze zápěstí do tradičního menu.

Pro nadšence povinnost

Po Fallout 4 VR by měl sáhnout každý zarytý fanda značky. Možnost si hru prožít „uvnitř“ je k nezaplacení. Fallout 4 VR je plnohodnotný titul, nesoucí v sobě desítky hodin potenciální zábavy ve VR, kterou ale dost kazí neohrabané ovládání Pip-boye a nedostatek nastavení grafiky a komfortu přímo v rozhraní hry. Všechny útrapy vás ale přestanou zajímat v momentě, kdy se otevřou dveře Vaultu a vy vykročíte do jednoho z nejkultovnějších herních světů.