Kultovní značka na rozcestí. Vše, co víme o chystaném Falloutu 76

První dva díly Falloutu patří mezi ty vůbec největší klasiky herní historie a prakticky nenajdete nikoho, kdo by se odvážil o nich pronést křivého slova. Jenže jak už to u takovýchto kultovních značek bývá, cesta z vrcholu vede pouze dolů.

Strategická odbočka Fallout Tactics dopadla ještě dobře, ale převod klasického 2D RPG do třetího rozměru už fanouškovskou obec rozdělil. Fallouty 3 a 4 sice mají nesporné kvality, ale většinu z těch věcí, které jsme měli tak rádi na prvních dvou dílech, najdeme jedině v odbočce nazvané New Vegas.

Nyní to vypadá, že se fanouškovská komunita bude štěpit znovu. Chystaný Fallout 76 totiž nenechá kámen na kameni. To není a priori špatná věc, jen je nutné si uvědomit, že z původním konceptem bude mít tento díl společného snad jen to, že se odehrává ve světě po nukleární válce.

Během oficiálního oznámení na letošní E3 jsme toho o Falloutu mohli slyšet spoustu, přesto je těžké si udělat nějakou konkrétní představu. Na jednu stranu autoři chtějí naskočit na většinu aktuálních módních vln, jako jsou online kooperace, survival, crafting, stavění základen nebo třeba mikrotransakce. Aby však uchlácholili i dospělejší publikum, slibují i příběhový zážitek pro jednoho hráče. Jestli vám to náhodou přijde jako protimluv, nejste sami. Ve hře totiž prý nebudou žádné postavy ovládané umělou inteligencí (NPC), takže veškerý příběh bude zřejmě prezentován jen hledáním ztracených záznamů, což tedy příliš nadějí nevzbuzuje.

Fallout 76 je zasazený do roku 2102, pouhých 25 let po nukleární válce, která zničila svět. Jeho události předcházejí všem předchozím Falloutům. Díky tomu ještě není zemská atmosféra úplně zdevastovaná, a tak občas můžeme narazit i na nějakou tu zeleň. Hráč se stává jedním z prvních obyvatel, kteří opouštějí slavný Bunkr 76 a vydávají se kolonizovat zdevastovanou Západní Virginii.

Autoři slibují čtyřikrát větší mapu, než měl Fallout 4 a ten také zrovna nebyl z nejmenších. O nějakých dopravních prostředcích přitom nepadlo zatím ani slovo.

Fallout není a ani nechce být MMORPG, což znamená, že se v herním světě nebudete pohybovat mezi stovkami či dokonce tisíci jiných hráčů. V jedné instanci jich má být maximálně několik tuctů, přičemž se třemi z nich budete moci zformovat jakousi jednotku. Zato ostatní vám zřejmě nebudou příliš nakloněni. V obměněné podobě se vrací bojový systém V.A.T.S., díky kterému můžete mířit na jednotlivé části těl vašich protivníků. Nebude už však klasicky na tahy, kvůli online prostředí bude muset být zásadně překopán. Můžete se samozřejmě ostatním vyhýbat a hrát sólo, jenže tím se ochudíte o spoustu obsahu.

Třeba o společné budování vesnice, které rozvijí nepříliš šťastně uchopenou myšlenku z Falloutu 4. Již postavené osady přitom půjde „sbalit“ a znovu rozestavit jinde, což sice není moc realistické, ale zato velice praktické. Ostatní hráči vám totiž mohou škodit a to dokonce do takové úrovně, že vám na hlavu pošlou další atomovku. Lidstvo je prostě nepoučitelné.

Na rozdíl od ostatních survival her tady smrt nebude znamenat absolutní konec, ale pouze nějaký postih. Když vaše postava zemře, určitě vás to citelně zabolí, ale nepřijdete kvůli tomu o několik desítek hodin předchozího postupu.

Jestli půjde o renesanci značky, nebo naopak o její poslední vyždímání před odkopnutím, se dozvíme už v říjnu, kdy má být spuštěna otevřená beta. Fallout 76 pak vyjde 14. listopadu na PC, X1 a PS4. Veškerý následný obsah bude do hry dodáván zadarmo, nicméně hráči si budou moci za skutečné peníze pořídit virtuální oblečky.