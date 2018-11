PRVNÍ DOJMY: Svět Falloutu 76 je obrovský a detailní, ale vládne mu nuda

Na rovinu: značka Fallout už mě posledních deset let nechává zcela chladným. A i když jsem všechny dosud vydané díly nakonec dohrál až do konce, bylo to spíše jen ze setrvačnosti. Že jsem tedy tou nejméně vhodnou osobou, která by měla o chystaném Falloutu 76 psát? Naopak, právě proto jsem pro první dojmy tím nejlepším kandidátem.



Úplný začátek hry působí odbytě, prostě si jen vytvoříte postavu, poslechnete si pár tutorialových instrukcí a můžete jít do světa,

Bethesda se totiž rozhodla kultovní značku od základů překopat a jakákoli nostalgie po zašlých časech je jedině na škodu. Fallout 76 má se všemi předchozími díly společný maximálně název a postavičku Vault Boye. Pokud s tím máte problém, raději se do něj ani nepouštějte.

Tenhle Fallout není pro starý

Do vydání zbývá už jen zhruba deset dnů a nikdo vlastně pořádně neví, čím by měl Fallout 76 vlastně být. Ani několik hodin strávených v otevřené betě mi na tuto otázku dostatečně neodpovědělo, ale aspoň už vím, čím Fallout 76 určitě být nemá.

Rozhodně ne příběhovým RPG, jak jsme byli dosud zvyklí. Jednoduše proto, že tu žádný příběh není. Není to ani MMORPG, protože se na obrovské mapě pohybuje v jednu chvíli maximálně několik desítek lidí najednou, a tak je svět téměř prázdný. Ale není to ani multiplayerová střílečka, na to jsou herní pravidla příliš složitá.

Jak se to hraje? Představte si Fallout 4 jen bez NPC postav a příběhu, za to s důrazem na survival a kooperaci.

Kdybych měl své snažení nějak shrnout, tak jsem pár hodin pobíhal po pěkně udělaném, ale až děsivě opuštěném světě a snažil se marně objevit něco, co by mě bavilo.

Hlavní rozdíl oproti všem předchozím dílům je v tom, že vás dopředu nežene žádný úkol, ale jen zvědavost a touha být lepší než ostatní. Nějaké questy tu samozřejmě stále jsou, jelikož vám je však zadávají jen neživé objekty (například robot, počítačový terminál nebo nalezený dokument), chybí jim naléhavost. Proč se táhnout kilometry za zabitím nebezpečné příšery, když vlastně nikoho neohrožuje?

Jen kolečko v soukolí

Ve Falloutu 76 nejste vyvoleným dobrodruhem, který má možnost svými činy ovlivňovat okolní svět. Naopak, jste jen jedním z mnoha a motivací, proč se vůbec vrhat do nových dobrodružství, může být jen sociální faktor.

To nejlepší na Falloutu 76 je do detailů zpracovaná obrovská mapa Virginie.

Bethesda tvrdí, že navzdory online prostředí si můžete hru vychutnat i jako vlci samotáři, ale to není pravda. Nic jiného než kontakt s jinými lidmi tu zábavu nemůže přinést.

A to je zřejmě ten hlavní důvod, proč jsem z bety tak otrávený: všichni lidé, které jsem ve hře potkal, si jeli po vlastní linii a spolupracovat se mnou nechtěli.

S partou kamarádů to bude samozřejmě o něčem úplně jiném, jenže s partou kamarádů je zábava prakticky cokoliv. Zatím jsem neviděl nic, proč investovat dvanáct stovek a hodiny volného času zrovna do Falloutu 76.

Kvalita bez duše

Rozbor jednotlivých herních prvků přenechám budoucímu recenzentovi, celkově k nim však nelze mít žádné výhrady. Souboje jsou ok, vývoj postavy je příjemně jednoduchý, důraz na survival prvky a craftování se k Falloutu docela hodí, jen na stavbu vlastní osady jsem neměl dost času. Hra v jádru funguje perfektně a pravidla jsou vyvážená, tady problém není.

VIDEO: Hraný trailer k Falloutu 76 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Tím nejlepším, co hra nabízí, je do detailů vymodelovaný svět. Rozhodně nejde jen o počítačovým generátorem zaplněné území, ale všude je patrná až maniakální péče o každý detail. Tedy alespoň v té malé části, kterou jsem si stačil prohlédnout. Hra je totiž obrovská. Jenže k čemu je to platné, když jediné, na co lze v tak krásném světě narazit, jsou generické úkoly, za jejichž řešení sice získáte materiální odměnu, ale nikoli dobrý pocit?

Udělej si sám

Co se týče technického stavu, bugů je sice požehnaně, ale žádný z nich nebyl úplně zásadní. Oproti do dneška rozbitému Falloutu 4 rozhodně pokrok. Po grafické stránce jde o dnešní standard. Nic, z čeho by mi padala brada v úžasu, ale vzhled hry rozhodně neurazí. Většinu času se to vše na mé GeForce 1060 i slušně hýbalo, jen občas se hra nepříjemně zacukala. Na vychytání všech technických chybek mají v Bethesdě ještě chvíli čas.



PipBoy je jedna z mála věcí, které vám připomenou prvního Fallouta.

Co už ale ve zbývajícím času určitě nestihnou, je dodat do hry nějakou zajímavou náplň. Sice postavili hezké a funkční hřiště, ovšem hračky už si musí každý donést sám.

Navzdory mainstreamové produkci je tak Fallout 76 až nebývale náročný na kreativitu a představivost. A ano, uznávám, že jsem ji ze sebe kvůli několikahodinové betě nedokázal vydolovat. Prostě jsem neviděl nic, kvůli čemu by stálo za to zatnout zuby a pokusit se dostat dál.

Uvědomuji si, že celý text vyzněl velice negativně. Na hře je sice vidět ohromné množství práce a těch pár hodin stačilo maximálně k letmému pohledu pod pokličku. Jenže já už na další zkoumání nemám chuť. I těm největším fanouškům bych doporučil zrušit předobjednávky a počkat na první recenze. Je klidně možné, že po pomalém rozjezdu hra dokáže naplno pohltit. Pro mě je však Fallout 76 jen naleštěná nuda a nechce si mi ho hrát ani zadarmo.