Fallout 76 nevyjde na Steamu, postup z bety zůstane zachován

Nedostupnost hry na Steamu se týká bety i plné hry. „Co se bety a plné verze týče, PC verze Fallout 76 bude k dispozici pouze prostřednictvím klienta Bethesda.net, nikoliv Steamu,“ odpověděla společnost na dotaz PC Gameru.

FAQ ohledně bety, která začne v říjnu, říká, že se k ní neváže NDA. Internet tak zaplaví spousta streamů, obrázků a informací.

Zajímavější je poznámka, že postup z bety půjde přenést do plné verze. „Naše současné plány ohledně bety jsou, že až bude finální verze spuštěna, celý váš postup zůstane uložen,“ tvrdí Bethesda.

Fallout 76 vychází 14. listopadu na PC, PlayStation 4 a Xbox One. Je zasazený do roku 2102, pouhých 25 let po nukleární válce, která zničila svět. Jeho události předcházejí všem předchozím Falloutům. Více si přečtete v našem preview.