Fanda si vyrobil vlastní GameCube Mini

Nintendo prozatím vydalo dvě verze svých konzolí v mini verzi a s knihovnou předinstalovaných her, kterou nelze oficiálně dále rozšiřovat. Konkrétně jsou to kousky NES a SNES. Na řadě by teď mohlo být Nintendo 64, nicméně youtuber Nintendrew šel ještě o něco dál a svépomocí vyrobil zmenšenou verzi GameCubu. Zároveň si ovšem nemyslí, že se oficiálního GameCubu Mini jen tak dočkáme, protože emulace vyžaduje výkon alespoň na úrovni Switche. Více už na videu níže.