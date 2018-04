Far Cry 2 je sice deset let stará hra, měla svoje problémy (otravné respawny nepřátel, repetitivní mise), ale mírou některých detailů strčí aktuální Far Cry 5 do kapsy.

Srovnávací video níže porovnává průstřelnost materiálů, zapalování travnatých ploch, interakci s okolím či chování vystřelené rakety. Obě hry přitom běží na enginu Dunia (samozřejmě jiné verzi), což je modifikovaný CryEngine.

Také máte chuť si nyní Far Cry 2 zahrát?