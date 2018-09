RECENZE: Far Cry 5 se loučí masakrem zombíků, paroduje béčkové filmy

Hlavním hrdinou je tentokrát mastňák Guy Marvel, který otravuje se svými nápady na „perfektní zombie filmy“ známé hollywoodské herce a režiséry. Nakonec ovšem prorazí a pointa není zase tak špatná. Na hráče čeká celkem sedm tematických historek, jejichž společným jmenovatelem jsou oživlé mrtvoly a snad všechna možná klišé z béčkových akčních filmů.

Je libo po vystřílení zombie bezdomovců sněžného muže jako bosse? Proč ne. Tentokrát je přepálená béčkovost záměr, takže jestli vás filmy tohoto typu baví, komiksové předěly si celkem užijete. Pokud vás ale například uráží, že zombie dívčinu, která vás pokousala, nakonec také vyléčíte a pozvete na panáka, pak snad raději ani nečtěte dál.



Marvelovo vyprávění je aktivní součástí všech příběhů. To znamená, že když řekne, že by to chtělo akční scénu trochu okořenit, začnou mezi vlnu zombíků padat výbušné sudy. Vtipný je moment, kdy se Marvel hádá s jiným režisérem, zda se má scéna odehrávat ve dne nebo v noci. V ten okamžik se i ve hře náhle přepíná den a noc.



Po stránce náplně už to taková sláva není. Ačkoliv se historky tematicky liší, cílem je zkrátka dojít z bodu A do bodu B. Jediným novým mechanismem je střílení do jakýchsi zásobníků, po jejichž rozstřílení ustane respwan zombíků. Ty naštěstí nejsou v každém příběhu. Konceptu otevřeného světa, v němž základní hra válí, ovšem expanze využívá jen minimálně. Většinou se pohybujete v klasickém aranžovaném tunelu nebo po malé otevřené mapě.

Z herního hlediska je to čistokrevná akce, prostor pro plíživý postup ve hře není. Namísto toho budete likvidovat vlny klasických zombíků, které čas od času doprovodí nějaká silnější verze, případně zombie zvířata. Často se postavíte za stacionární kulomet a budete zběsile pálit kolem sebe, zatímco vše okolo exploduje. Všechny příběhy lze hrát i v kooperaci a posléze i znovu na nejvyšší skóre. A ještě jedna drobnost: pokud zemřete, hrajete od začátku.



Začínáme na farmě, projdeme se přes most plný zombíků, zatímco na hřbitově si užijeme zombie variaci na příběh Romea a Julie. Boj na střeše proti zombíkům a jinému gangu je po herní stránce trapas. Naopak Vražedné klima v přírodní scenerii alespoň trochu akcentuje otevřený svět. V Rychle a zlověstně nás kousne zombie a v časovém limitu se musíme probojovat do nemocnice pro lék. Tato pasáž zahrnuje i delší jízdu v autě. A nakonec tu máme finálovou tajnou laboratoř.



Herní doba na první průchod je do dvou hodin a musím říct, že některé pasáže mě celkem bavily. Problém je, že dnes už zkrátka očekávám komplexnější design než například malou mapu, na níž se průběžně spawnují nepřátelé. Poslední DLC se prodává za 7,99 eura a podle mého za koupi nestojí. Pokud už ho ovšem máte, jako jednohubka – proč ne.