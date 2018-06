RECENZE: Far Cry 5 ve Vietnamu jde cestou Ramba, tiché zabíjení netřeba

V Hours of Darkness prožijeme příběh Wendella „Reda“ Redlera, kterému jsme v základní hře nosili zapalovače jeho kamarádů z Vietnamu. A právě tam se podíváme. Vyprávění skrze komiksové animace nás uvede do příběhu, který letmo představí pár vojáků, ale skutečně začne až sestřelením bojového vrtulníku.

Začátek působí temně: z klece sledujeme, jak příslušník Vietkongu zastřelí našeho kapitána. Následují nálet, mohutné exploze a šance na útěk. Džungle působí ponuře, nemám žádnou zbraň, zbývá mi poslední kousek zdraví. Atmosféra by se dala krájet.

Far Cry 5: Hours of Darkness

První hlídku u trosek vrtulníku je třeba sejmout potichu. Ve hře chybí klasické perky, namísto toho představí tzv. instinkty. Ty se aktivují při kradmém zabití protivníka a fungují pouze do okamžiku, než jste odhaleni. Instinkty jsou celkem čtyři:

Adrenalin umožní rychlejší pohyb v podřepu a automaticky označuje nepřátele do deseti metrů.

umožní rychlejší pohyb v podřepu a automaticky označuje nepřátele do deseti metrů. Duch tlumí hluk vydávaný při chůzi, běhu a skoku a tlumí i zranění způsobené pádem.

tlumí hluk vydávaný při chůzi, běhu a skoku a tlumí i zranění způsobené pádem. Šestý smysl označuje nepřátele, kteří nás mohou odhalit a odrazuje dravce od útoku.

označuje nepřátele, kteří nás mohou odhalit a odrazuje dravce od útoku. Predátor označuje nepřátele do dvaceti metrů, dále umožní označit nepřátele dalekohledem, a to i přes překážky.

Druhou novinkou je letecká podpora. Jednoduše označíte přes dalekohled místo, chvilku počkáte a následuje masivní exploze. Jedinou podmínkou je, že v dosahu nesmí být protivzdušná děla (je možné je zničit). Vzdušným úderem jsem zlikvidoval hned první tábor nepřátel, bez jediného výstřelu. Pak už jsem jen posbíral munici, k pistoli přidal útočnou pušku a… tím ze mě spadly poslední obavy.

Far Cry 5: Hours of Darkness

Hours of Darkness sice akcentuje cestu tichošlápka, nastavená obtížnost však bez problémů umožní střílení ve stylu Ramba. Teprve po úspěšném průchodu, který mi zabral necelé dvě a půl hodiny, se zpřístupní další dvě obtížnosti. Survivor už je podle názvu těžší a zahrnuje méně zdraví i menší inventář. Action Movie je naopak ještě snazší, protože přidá další slot na zbraň a vzdušný úder je možné provést i přesto, že jste nezničili protiletadlová děla.

Co je tedy cílem? Ve zdraví se dostat na místo extrakce a ideálně během cesty osvobodit své tři kamarády. Ti se celkem hodí, protože pomůžou při přestřelkách. Já se o to nijak zvlášť nesnažil, jen jsem ničil tábory nepřátel (jsou za to tokeny pro povolání vzdušné podpory), na které jsem narazil a nakonec je zachránil všechny.

Far Cry 5: Hours of Darkness

Další aktivity zahrnují ničení tlampačů s propagandou (ta je celkem vtipná), hledání zapalovačů či osvobozování jihovietnamských zajatců, ale popravdě mi k komu chyběla nějaká další motivace. Podle finálních výsledků jsem stejně zachránil celou četu, zničil všechny tábory i protivzdušnou obranu, a to jsem skutečně ničil jen to, na co jsem přímo narazil.

V úvodu naznačený příběh se už po pár minutách vytratí a zůstane jen pár vět přes vysílačku, což je škoda. Nečekal jsem nějaký zvrat, ale těch několik nalezených poznámek a vět prohozených přes vysílačku je zkrátka málo. Naopak se mi líbí rozloha mapy, která zahrnuje i zajímavá místa včetně podzemních tunelů. Povedený je i soundtrack.

Hours of Darkness rozhodně není špatné DLC. Chybou je, že vyšší obtížnost není k dispozici hned, protože ta na první průchod je zbytečně nízká. To se samozřejmě podepisuje na atmosféře. Přitom džungle vypadá skvěle a kolikrát jsem si říkal, že bych si opět dal plnohodnotnou hru z Vietnamu v dnešní grafice. Špatné ani nejsou nové herní mechanismy, jen to chtělo víc dotáhnout. Víc příběhu, víc zajímavých věcí, méně kiksů umělé inteligence – zkrátka ještě něco navrch ke slibnému základu.