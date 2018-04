VIDEO: Fanatický kult. Sledujte hraný film Far Cry 5: Inside Eden’s Gate

Půlhodinový snímek vypráví příběh vlogerů (od slov video blog, zkráceně vlog), kteří přijíždějí do fiktivní oblasti Hope Country v americké Montaně pomoci muži jménem Mark. Ten tvrdí, že město ovládá fanatický kult Eden’s Gate, který unáší lidi včetně jeho sestry Lenny. Jak to celé dopadne, se podívejte níže.

Film režíroval Barry Battles (Grázlové z vidlákova) a žádný zázrak to samozřejmě není. Nebýt vlogerů, klidně byste řekli, že je to béčko z osmdesátek. Na druhou stranu snímek dobře představuje všechny hlavní padouchy včetně charismatického Otce, jehož role se skvěle zhostil Greg Bryk.

Hra Far Cry 5 vyšla 27. března na PC, PlayStation 4 a Xbox One. „Je to povedená střílečka, která kráčí ve šlépějích série,“ napsali jsme v recenzi na Bonuswebu.