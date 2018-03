Far Cry 5 zabaví po vydání invazí vetřelců, Vietnamem i obsahem zdarma

Season Pass, tedy předplacenku na obsah po vydání, jsme si sice představili už dříve, nyní však jsou k dispozici nové informace, obrázky a gameplay záběry.

První DLC se jmenuje Hours of Darkness a podíváme se v něm do válkou zmítaného Vietnamu. Jako Wendell Redler zde budeme bojovat proti Vietkongu a osvobozovat zajatce.

Far Cry 5 - Hours of Darkness

Druhé DLC Lost on Mars se odehrává na rudé planetě, a to během invaze vetřelců. Cíl je prostý: vetřelce postřílet a evakuovat se zpět na Zemi. Těšit se můžeme na upravenou gravitaci i futuristické zbraně.

Poslední kousek se jmenuje Dead Living Zombies a užijou si ho především fandové kooperace. Cílem bude přežít útok zombíků ve vlnách, a to v sedmi béčkových scénářích fiktivního režiséra Marvela.

Far Cry 5 - Dead Living Zombies

Posledním bonusem season passu je tropická střílečka Far Cry 3 .

Co se týče obsahu zdarma , vývojáři chystají Far Cry Arcade a Far Cry 5 Live Events . Far Cry Arcade je platforma pro vytváření a sdílení uživatelského obsahu. To znamená, že hráči si budou moci vytvořit vlastní mapy, a to pro jednoho hráče, kooperaci i PvP. K dispozici má být přes 9 000 objektů, které zahrnují nejenom assety z Far Cry 5, ale i her jako Far Cry Primal, Watch Dogs či Assassins Creed Black Flag.

Far Cry 5 - Arcade Far Cry 5 - Arcade

Mapy půjde třídit přes webové rozhraní. Hraní těchto map vydělá in-game peníze, které využijete při nákupech nového oblečení či zbraní. Nové mapy budou vytvářet i sami tvůrci. Far Cry 5 Live Events jsou časově omezené výzvy, které hráče odmění zajímavými skiny zbraní či techniky.

Ve Far Cry 5 navštívíme současnou americkou Montanu. Namísto obdivování přírodních krás se však pustíme do křížku s fanatickou sektou, která pomocí zbraní ovládla celou oblast. Vychází 27. března na PC, PlayStation 4 a Xbox One.