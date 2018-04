Střílečka Far Cry 5 je prodejní trhák

Far Cry 5 se podařilo udržet první místo, alespoň co se týče prodejů krabicových her v Británii. Své pozice obhájily také fotbal FIFA 18 na druhém místě a pirátské dobrodružství Sea of Thieves na třetím. Na čtvrté se díky slevě vyhouply závody Forza Motorsport 7, TOP 5 uzavírá battle royale PlayerUnknown’s Battlegrounds, uvádí monitorovací skupina GfK Chart-Track.

Far Cry 5 - první týden

Far Cry 5 si vede prodejně na jedničku i celosvětově. Pátý díl je nejrychleji prodávaný díl série, přičemž během prvního týdne se prodal více než dvojnásobek v porovnání s Far Cry 4 za stejné období, potvrdil Ubisoft.

Více než padesát procent z celkových prodejů jde na vrub digitální distribuci. Far Cry 5 si připisuje také druhý nejúspěšnější start hry v historii Ubisoftu, lépe si vedl pouze postapokalyptický The Division.

Podle SteamSpy hru vlastní na digitální distribuci Steam už přes 700 tisíc lidí, a to mluvíme pouze o PC verzi bez Uplay. Konkrétní čísla prozatím Ubisoft nezveřejnil, lze však předpokládat, že se brzy pochlubí. Investiční společnost Jefferies Group odhaduje, že za první týden se prodalo zhruba 5 milionů kusů.

