Střílečka Far Cry 5 je podle prvních indicií prodejní trhák

Ačkoliv prozatím nemáme oficiální čísla přímo z Ubisoftu, vypadá to, že střílečka Far Cry 5 je prodejní trhák. Je to nejprodávanější krabicová hra týdne v Británii a zároveň nejrychleji prodávaný díl v historii značky (stále mluvíme pouze o Británii). Skvěle si hra vede i na digitální distribuci Steam, na níž se podle Steamspy prodalo více než půl milionu kopií. A to mluvíme pouze o PC a Steamu. Chybí konzole a Uplay, tedy vlastní digitální distribuce Ubisoftu.

Far Cry 5