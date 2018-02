Season pass k akci Far Cry 5 přidá příběhové mise a jako bonus Far Cry 3

Trojice nových dobrodružství nás zavede na neočekávaná místa mimo Hope County v Montaně. Ostatně posuďte sami:

Hours of Darkness: Vrátíme se trochu zpět v čase do Vietnamu, kde budeme bojovat proti vojákům Vietkongu





Dead Living Zombies: Budeme čelit hromadě zombíků, a to hned v několika béčkových scénářích





Budeme čelit hromadě zombíků, a to hned v několika béčkových scénářích Lost on Mars: Opustíme matičku Zemi, abychom se pustili do křížku s marťanskými pavoukovci

Posledním bonusem je tropická střílečka Far Cry 3, kde proti nám stojí psychopat Vaas se svou bandou. Majitelé season passu na konzolích ji získají měsíc před jejím vydáním v létě (prozatím vyšla jen na PC, PS3 a Xbox 360) jako Far Cry 3 Classic Edition. Na PC není co řešit, tam bude dostupná hned.

Ubisoft dále zveřejnil nový příběhový trailer, na nějž se podívejte níže.

Ve Far Cry 5 navštívíme současnou americkou Montanu. Namísto obdivování přírodních krás se však pustíme do křížku s fanatickou sektou, která pomocí zbraní ovládla celou oblast.

Vychází 27. března na PC, PlayStation 4 a Xbox One.