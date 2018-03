Far Cry 5 má tajný konec hned na úplném začátku

V úvodní sekvenci vyrazí federální maršál s místním šerifem zatknout hlavního padoucha hry Josepha Seeda (Otec), který vede místní sektu Eden’s Gate. Strážci zákona jsou obklopeni armádou ozbrojených fanatiků, přesto nakráčí do kostela a ukážou Seedovi zatykač.

Posléze nastává moment, kdy má hráč coby bezejmenný nemluvný zelenáč nasadit Otci pouta. Pokud to udělá, příběh normálně pokračuje. Když však chvíli počká, šerif zavelí k odchodu a následují titulky, píše server PC Gamer. Podobný easter egg je ukrytý i ve Far Cry 4 (2014).

Far Cry 5 vychází 27. března na PC, PlayStation 4 a Xbox One. Recenzi připravujeme z PC review verze, kterou měl český distributor později než konzolovou. Na úterý proto chystáme první dojmy, do konce týdne pak vydáme i podrobnou recenzi.

Tajný konec ve Far Cry 5: