V novém Far Cry New Dawn navštívíme známá místa po nukleární válce

Far Cry: New Dawn přímo navazuje na jeden z konců Far Cry 5. V něm jsme sledovali, jak ve fiktivní oblasti Hope Country na území současné Montany rostou atomové hřiby. A to byl ten dobrý konec.

V New Dawn se vrátíme na místo činu, tedy do Hope Country, jen o sedmnáct let později. Svět, jak jsme ho znali, zanikl, nicméně první trailer ukazuje, že i tentokrát si užijeme až překvapivě hodně zeleně a barev (na mě tedy až moc).



Padouchy jsou tentokrát na první pohled nesympatické sestry Mickey a Lou, které se v novém světovém pořádku rychle zorientovaly. Se svým gangem pročesávají okolí, zabíjejí přeživší a shromažďují zdroje. Moc pro ně znamená vše.

Hráč je samozřejmě na straně přeživších, kteří brání domovskou základnu. Tu půjde postupně vylepšovat, čímž se zpřístupní lepší zbraně a výbava. Podnikat také budeme výpravy mimo Hope Country, podívat se máme na známá místa po celých Spojených státech.

New Dawn samozřejmě staví na základech s Far Cry 5, po stránce hratelnosti tak nečekám zásadní posun. Opět tu budou parťáci s vlastními dovednostmi. A během putování bychom měli narazit i na Josepha Seeda, šéfa kultu, který zánik starého světa „předpověděl“. Kromě expedic budeme čistit mapu od nepřátelských pevností ve snaze získat co nejvíce surovin. Expedice a pevnosti mají být na každý průchod jiné.



Far Cry: New Dawn vychází už 15. února na PC, PlayStation 4 a Xbox One. Prodávat se bude za 45 eur a ke spuštění není potřeba Far Cry 5.