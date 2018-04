OBRAZEM: Jak šel čas se střílečkami Far Cry. Nejlepší byla trojka

Před čtrnácti lety vyšel první díl střílečky Far Cry, v níž jme navštívili tropický ostrov. Sluníčko, krásné pláže, co může přijít dál? No přece mutanti! Série vsadila na otevřený svět a u hráčů zabodovala. Indicie naznačují, že pátý díl by mohl patřit ke komerčně nejúspěšnějším.