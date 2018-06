FIFA 18 se vrátila na pozici nejprodávanější krabicovky týdne

Fotbal FIFA 18 je nejprodávanější krabicová hra týdne v Británii. Minule první Detroit: Cecoma Human se tak posunul na druhé místo. Třetí je střílečka Far Cry 5, čtvrtá akce God of War a pátou pozici si připisuje novinka Sega Mega Drive Classics. Větší propad zaznamenala survival akce State of Decay 2, která se po startovním druhém místě musí spokojit s osmým. Propadl se i Dark Souls Remastered, a to ze třetí na devátou příčku.

