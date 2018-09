Vyzkoušejte demoverze Forza Horizon 4 nebo FIFA 19

Forza Horizon 4 je bezesporu nejsilnější exkluzivitou, kterou momentálně Microsoft disponuje, a co jsme si mohli vyzkoušet na letošní E3, jde o horkého kandidáta na závodní hru roku. Demoverze je k dispozici na Xbox One či ve Windows Store, na HDD zabírá přes 28 GB. Minimálně kvůli zjištění, zda-li hru váš počítač dokáže rozběhat v obstojné grafice, přijde demoverze vhod, nejspíše v ní však utopíte několik hodin. Forza Horizon 4 vychází 2. října.

VIDEO: Forza Horizon 4 - první trailer Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Po loňském prakticky dokonalém ročníku se letošní FIFA vydala jen cestou menších úprav. Otestovat, zda-li se do ní tentokrát vůbec vyplatí investovat, si můžete na Xbox One, PS4 a na PC v obchodě Origin. Na HDD zabírá kolem 7 GB. K dispozici je celkem deset klubových týmů, konkrétně Juventus, Real Madrid, Manchester United, Manchester City, Bayern Mnichov, PSG, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, AS Řím a Tottenham Hotspur. K dispozici je i krátká ochutnávka příběhového módu The Journey. FIFA 19 vychází 28. září.