První patch do Fify 19 opravuje helmu Petra Čecha

Letošní FIFA se opravdu povedla (viz naše recenze), to však neznamená, že by si její autoři mohli nyní dovolit odpočívat. Naopak, čeká je velice obtížné balancování hratelnosti na základě připomínek hráčů a také oprava chyb. Nejde sice o nic zásadního, co by vyloženě kazilo hratelnost, ale i tak je nejrůznějších drobných bugů více než dost.



Tím nejzábavnějším je bez pochyby helma Petra Čecha. Jelikož ji slavný český brankář nosí na každé utkání, zapracovali ji programátoři z EA k jeho hlavě „napevno“, a tak se zobrazovala i ve scénách z fotbalového zákulisí. Snímek, kdy Petr Čech sedí v kanceláři a vyjednává se svým agentem o výši nového kontraktu, zatímco má na hlavě černou přilbu, působí tak komicky, že si ji slavný fotbalista umístil i na svůj oficiální Twitter.

Ode dneška už se však s touto situací hráči nesetkají. Spolu s desítkami dalších drobných klopýtnutí byla totiž opravena.