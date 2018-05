Dark Horse připravuje figurku koupajícího se Geralta

Dark Horse odhalil na akci New York Toy Fair další sběratelskou figurku z ceněného Zaklínače 3. Tentokrát je to Geralt, kterak si při svíčkách užívá koupel. Je to odkaz na scénu ve hře. Obrázky nefinální verze zveřejnil Polygon, datum uvedení do prodeje nebylo oznámeno.

Figurka Geralta od Dark Horse