Film na motivy Minecraftu se odkládá, došlo k výměně režiséra

Na filmovém Minecraftu pracoval na pozici režiséra Rob McElhenney (seriál It’s Always Sunny in Philadelphia), který se zároveň podílel i na scénáři. Podle informací serveru TheWrap se už nepočítá s tím, že by film vyšel v květnu 2019, jak bylo plánováno. „Ne, to se nestane,“ řekl McElhenney.

Na filmu už nepracuje ani Jason Fuchs, jenž se podílel na scénáři. Práci na projektu přebrali bratři Adam a Aaron Neeovi, kteří mají na svém kontě průměrný snímek Band of Robbers z roku 2015.

Informace o tom, že společnost Warner Bros. získala práva na natočení Minecraftu, je stará čtyři roky. A jak to vypadá, fandové si na film ještě nějaký ten pátek počkají.