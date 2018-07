Pokud vás uchvátila severská mytologie, ale nemáte PS4, abyste si mohli zahrát poslední God of War, možná vám přijde vhod chystaná akce Fimbul. Co se týče grafiky, nejde (alespoň podle traileru) o žádný hit, ale atmosféru ledového severu dokáže zprostředkovat slušně. O co půjde?

V roli vikingského bojovníka se vydáváte do Jötunheimu a cestou pobijete nekonečné zástupy trollů a jiných mytologických příšer. Hra vyjde ještě letos a to na PC.