Zvláštní kombinace. Ve Final Fantasy XV bude ikonické brnění z Half-Lifu

Již v pondělí 26. února vyjde na PC demoverze chystaného portu konzolového RPG Final Fantasy XV.

Fajn, a teď ještě ten Half-life 3, díky.

Pokud se vám hra bude líbit a předobjednáte si ji do 1. března, získáte navíc unikátní brnění inspirované kultovní sérií Half-Life. Nejenže pak svého hlavního hrdinu můžete obléknout do ikonického oranžového HEV obleku s písmenem lambda na hrudi, ale dokonce dostanete i neodmyslitelné páčidlo jako zbraň. Není to sice úplně Half-life 3, jak bychom si všichni přáli, ale na druhou stranu je milé vidět, že Valve na svou značku ještě úplně nezapomnělo.

Pro Final Fantasy XV to není úplně první zvláštní kolaborace, podobný crossover provedla nedávno například se hrou Assassin’s Creed: Origins.