RECENZE: Episode Ignis je dosud nejlepší rozšíření Final Fantasy XV

Episode Ignis je letos posledním z trojice příběhových přídavků, kterými Square Enix zaplňuje mezery v příběhu Final Fantasy XV. Jako v případě obou předchozích epizod nebylo těžké uhodnout, do kterého časového úseku bude Episode Ignis zasazena.

Hráči si jistě vzpomenou na velkolepou bitvu a dramatické události, ke kterým došlo ve městě Altissia, které architekturou připomene italské Benátky. Bitva bohů s vojskem impéria trhá město na kusy a přímo uprostřed rozpoutaného pekla se nachází princ Noctis se svojí snoubenkou. Bortícími se uličkami kdysi malebného letoviska spěchá Noctovi na pomoc jeho věrný přítel a bodyguard Ignis.

Episode Ignis se od předchozích dvou epizod nápadně liší. Má daleko rychlejší spád, sází na akci a všudypřítomné drama. Neznamená to, že by byla dokonalá. Úvodní část se vás například naprosto zbytečně snaží přesvědčit, že spíše než záchraně Nocta byste se měli věnovat osvobozování městských čtvrtí od imperiálních vojáků. Tudlenudle, naštěstí vás k tomu nikdo nenutí.

Tak jako v případě předchozích epizod má i Ignis vlastní soubojový systém. Ten opět nestojí za moc, ale oproti předešlým dvěma pokusům mi připadal přece jen lepší. K boji používáte dvojici dýk s třemi možnými elementy, mezi kterými během bitev můžete přepínat. Oheň je dobrý na jednoho protivníka, chlad se hodí, pokud vás nepřátelé obklíčí, a blesky vám dovolí rychle se teleportovat od jednoho záporáka ke druhému. Občas aktivujete nějaký ten speciální, silnější typ útoku.

Jak tomu je ve Final Fantasy XV zvykem, boje jsou v podstatě triviální záležitostí, kdy během střídavého bušení do tlačítek pro útok a obranu bojujete především s neposednou kamerou. Obzvlášť při používání bleskových útoků nebudete chvílemi vědět, koho že to zrovna rubete a jak jste se k němu dostali. Velkou roli v soubojích hraje i vaše schopnost zmáčknout včas tlačítko, které se objeví na obrazovce. Nejsou to tedy klasické quick time eventy v rámci filmečků a stejně jako v základní FFXV je tady takové mačkání součástí soubojového systému.

Při pobíhání ulicemi Altissie využijete také vystřelovací hák, díky kterému se snadno vyhoupnete na jakoukoliv střechu a dokážete tak překonávat i delší vzdálenosti. Funguje to úplně stejně jako v Assassin’s Creed: Syndicate, ale hák využijete i při bojích s mechy, kterých má imperiální armáda habaděj. Těšit se můžete na proklatě efektní pasáž v motorovém člunu, kdy jste během zběsilé jízdy svědky epické bitvy Titána s imperiální flotilou. Poté vás čeká hodně laciná variace na hry s kradmým postupem a hned několik bossů.

Možná to nezní moc lákavě, ale Episode Ignis přesto baví. Může za to příběh, filmečky a celkový dojem z nepolevující dramatické akce, která se v Altisii odehrává. Nejlepším aspektem příběhu Final Fantasy XV bylo přátelství Noctise a jeho party obětavých bodyguardů. A právě tento motiv tu dostává hodně prostoru. Ale příběh není jen o tom. Druhou hlavní postavou přídavku je bratr Noctovy snoubenky Ravus a vrací se i mimořádně slizký záporák Ardyn. V obou případech se autoři evidentně snažili dovysvětlit motivaci těchto postav a jejich role v celkovém příběhu hry je teď už mnohem jasnější.

Ardyn je skvělý lotr, jak se patří, ale až přehnaně zahořklý Ravus mi i vinou frackovitého dabingu moc nesedl. Velkým plusem epizody je také její hudba. Složil ji Yasunori Mitsuda, který má mimo jiné na svědomí hudební doprovod ke klasice Chrono Trigger. A je to znát, orchestrální soundtrack během hraní skoro neustává a bude vám v hlavě hrát ještě notný čas poté, co odložíte ovladač. Ostatně posuďte sami.

Episode Ignis je krátkým dobrodružstvím, které trvá jen něco málo přes hodinu. Netradičním bonusem je to, že si po jeho dohrání odemknete asi půlhodinovou skrytou pasáž s možností získat alternativní konec celé hry. To už mi připadá jako trochu moc velké sebemrskačství, zvlášť když se mi původní konec Final Fantasy XV hodně líbil. Nejsem si jistý, co bylo motivací autorů, jestli nespokojenost některých hráčů, snaha zase něco dovysvětlit, nebo prostě jen prostřednictvím dalších dojemných scén hrát na city.

Pro úplnost dodávám, že i Episode Ignis má jeden speciálně tuhý souboj, do kterého se můžete pustit přímo z menu hry. Ignis v něm vyzve na přátelský souboj Nocta a jako v předchozích přídavcích je toto sáhodlouhé pižlání silného protivníka otravně frustrující záležitostí, která za tu námahu nestojí.

Přes veškerou kritiku se mi ze tří placených přídavků Episode Ignis líbila nejvíc, cena pět eur mi navíc přijde více než přijatelná. Je to hodinová nenáročná akce s parádní muzikou, filmečky a postavami, které jste si coby fanoušci původní hry patrně oblíbili. Uvidíme, s čím přijdou autoři dál, plány s dalším obsahem pro Final Fantasy XV totiž prý nekončí.