RECENZE: Skvělé Final Fantasy XV ukazuje, jak má vypadat port z konzolí

Final Fantasy nabízí spoustu možností nastavení obrazu tak, aby si mohl zahrát téměř každý. Pokud si nejste jistí, zda-li vám hra v obstojné kvalitě poběží, můžete si zdarma vyzkoušet demoverzi i testovací benchmark.

Hru jsem původně zkoušel na mojí domácí konfiguraci s Intel Core i5 - 3,40 Hz, 8 GB RAM a GeForce 1060 s 6GB. Hra běhala s většinou detailů na high ve Full HD mezi 50 - 60 snímky za vteřinu.

Pro účely recenzování jsem si zapůjčil grafiku GTX 1080 Gaming X 8G od MSI a také konečně dokoupil dalších 8 GB RAM. A aby počítač mohl tento dramatický nárůst výkonu prodat, zapojil jsem do něj luxusní 35 prohnutý monitor Predator Z35P od Aceru. V obrovském UWQHD rozlišení (3440 x 1440 pixelů) jsem si sice nemohl dovolit nastavit všechny efekty na maximum, ale to vůbec nevadí. Pokoukání to bylo opravdu luxusní.