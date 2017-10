RECENZE: Ve Fire Emblem Warriors sekáte nepřátele po desítkách najednou

Pokud jste někdy hráli některý z dílů Dynasty Warriors a máte chuť na další kvalitní řež, v níž naráz bojujete s desítkami nepřátel, nemusíte pokračovat ve čtení. Fire Emblem Warriors je hra právě pro vás. Přináší osvědčené postupné dobývání mapy, rozmanité prostředí, trochu taktiky, spoustu hrdinů, filmové animace a hlavně: skvělý dojem z bitev. Ať už budete sesílat kouzla, nebo se ohánět mečem, užijete si to od začátku do konce. Pro ostatní následuje delší povídání.

Fire Emblem Warriors

Ve Fire Emblem Warriors se potkávají hrdinové z mnoha dílů série Fire Emblem, ústřední dvojicí ovšem jsou Rowan a Lianna. Znalost univerza potřebná není, příběh má svůj začátek, konec a veškerý kontext je pochopitelný z dané situace. Cílem je zastavit krále Ozosida, který se snaží vyvolat zlého draka Velezarka. Hrdinové tak cestují napříč dimenzemi, aby spojili síly s hrdiny z ostatních světů.

Příběh je klasické fantasy béčko, plné klišé a předvídatelných zvratů. Budoucí spojence je samozřejmě třeba nejprve porazit v bitvě, protože není jiná cesta, kterak by mohli zjistit, že přicházím v míru. Musel jsem se občas pousmát, jak hloupě některé postavy reagují. Ale to je jen jedna strana mince.

Fire Emblem Warriors

Od rubanice samozřejmě oscarový scénář ani neočekávám, důležitější je jeho podání a tady už si hra vede dobře. Děj vypráví nejenom dění na samotném bitevním poli, ale také pokec hrdinů prostřednictvím statických obrázků a filmové animace. Dohromady je to namícháno vskutku dobře, takže nakonec budete zvědaví, kam se ještě podíváte. Přislíben už je také bezplatný balíček s japonským dabingem, pokud by vám ten anglický nevyhovoval.

Když meč poráží sekeru

Co se týče vlastních bitev, na mapě jsou tisíce nepřátel, kdy jedním či dvěma máchnutími mečem jich zlikvidujete i desítky. To je samozřejmě velmi uspokojující a tento pocit podporují i přepálené animace silných útoků, kdy aktivní hrdina nebo hrdinka rozpoutá hotové peklo. Souboje vás musí bavit – to je ostatně klíčový prvek všech akcí z žánru hack and slash. A tady jsou navzdory očekávatelné repetitivnosti velmi zábavné.

Za pozornost stojí až nepřátelé se jménem, kteří bývají tužší a jejich smrt aktivuje nějaký efekt. Zabití kapitána pevnosti začne generovat vlastní bezejmenné vojáky, zabití strážce brány otevře bránu a podobně.

Fire Emblem Warriors

Hra v tomto nevybočuje z žánrově zajetých kolejí. Primární cíl každé mise je jasný, ke splnění ovšem vedou události, které se dynamicky aktivují až během boje. Samozřejmostí jsou i nepovinné vedlejší úkoly, za jejichž splnění je například kus nové výbavy. Mezi ty patří například ochrana vesničana či likvidace špeha. Některé události jsou časově omezené, takže je třeba postupovat systematicky a nepobíhat sem a tam.

Pravděpodobně se tak nevyhnete delegování úkolů, kdy na strategické mapě zadáte příkaz hrdinům, která zrovna aktivně neovládáte. Ušetříte si tím hodně běhání. Možná to není nutnost, ale i já, který nejraději vše obíhá sám, jsem se musel k příkazům uchýlit (hráno na prostřední obtížnost). I když je náplň pořád stejná, chválím autory za vizuálně odlišná bojiště i snahu o různá ozvláštnění. Díky tomu jsem se bavil od začátku do konce. Příběhový režim jsem pokořil za dvanáct hodin a nestihl se začít nudit.

Fire Emblem Warriors

Hratelných hrdinů jsem si zatím odemkl dvacet a za každého se hraje trochu jinak, byť základ je u všech stejný. Každý tak má útok, silný útok, úhyb, speciální útok + režim Awakening. Mačkáním kláves pro útok a silný útok se vytvářejí komba, ale neočekávejte žádný Mortal Kombat. Tohle je hack and slash.

Hrdinové průběžně získávají zkušenosti a z poražených nepřátel sbírají materiály, které jim po bitvě umožní zlepšit obranu, zpřístupnit další stupeň komba, ale i povýšit povolání jako takové. Pokud by vás zkoumání zbraní a jejich efektů nudilo, lze nechat na hře, aby vám nastavila ty nejlepší.

Fire Emblem Warriors

Velmi důležité je respektovat zbraňový triangl ve stylu hry kámen – nůžky – papír. To znamená, že meče porážejí sekery, sekery porážejí kopí a kopí porážejí meče. Jinak se vám může stát, že půjdete takříkajíc do přestřelky vyzbrojeni kudlou. Když si nedáte pozor, je to asi také ta nejsnazší cesta, jak v bitvě nechat padnout spřátelené hrdiny.

Ale i tento trojúhelník lze dočasně obejít, a to právě aktivací režimu Awakening, během nějž je hrdina nezávisle na zbrani vždy ve výhodě. Vyplatí se také spárovat s některým hrdinou, čímž mezi nimi roste pouto, ale hlavně, půjde použít společný útok. A to se hodí vždy.

Fire Emblem Warriors

Všechny mise můžete absolvovat i ve dvou na rozpůlené obrazovce. Jenže zatímco v sólo režimu šlape hra pěkně, ve dvou dochází k poklesu snímkování. A nepřátel je na bitevním poli méně. Kromě příběhového režimu tu jsou ještě historické bitvy z různých etap.

Co říci závěrem? Fire Emblem Warriors rozhodně není přelomová hra, ani kandidát na hru roku. Pokud si ovšem chcete zahrát poctivou rubanici ve stylu Dynasty Warriors (či naposledy Hyrule Warriors), nešlápnete vedle. Platí to ovšem i obráceně. Jestli vám už tento typ her leze krkem, Fire Emblem Warriors se vyhněte.