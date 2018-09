RECENZE: Střílečka Firewall: Zero Hour pro VR sází na taktiku

Firewall: Zero Hour je titul, který to nebude mít na trhu snadné. Oproti všem ostatním multiplayerovým akcím dneška je netypická. Mnoho aspektů jejího pojetí ovlivňuje určení pro virtuální realitu PlayStation VR, které z ní dělají hodně osobitý zážitek. Zde nenajdete žádné běhání po zdech jako v Titanfallu ani skákání přes třetinu arény jako v Quakeovi. Nám přišlo pojetí hry zajímavé, ale otázkou zůstává, zda je tento titul určen i pro vás.

I když má Firewall: Zero Hour singleplayer v podobě tréninku proti botům, který lze dokonce hrát i v online kooperaci, rozhodně se nebojíme tuto hru označit za multiplayerovou. Osamělému vlkovi-pařanovi bohužel nemá co nabídnout. A je to škoda. Proč zde nemohla být nekomplikovaná pětihodinová kampaň ve stylu Call of Duty s náznakem příběhu? Proč zde nejsou alespoň jednoduché mise? Odpovědí je možná to, že v multiplayeru i nejapném singleplayeru má Firewall: Zero Hour pouze jeden herní režim a nic víc.



Jasně, je tu tutoriál, trénink a kontrakty (hlavní náplň hry). Ale stejně nejde o nic jiného než přípravu na hlavní náplň hry. O co jde? Firewall: Zero Hour je o kláních 4 vs. 4. Mapy jsou proto uzpůsobeny počtu hráčů a jejich menší rozměry nám naprosto vyhovují. Proč se zdlouhavě hledat v rozlehlých bludištích, když je prostor členitý a hrozba setkání a následného konfliktu větší? Mapy, na jejichž spočítání by vám stačily prsty na obou rukách, jsou menší, rozmanité a pyšní se dobrým designem. Týmy se dělí na útočníky a obránce.

Jedni laptop chrání, druzí se do něj chtějí nabourat

Atakující skupina musí najít firewall chránící laptop s citlivými daty a prolomit ho. Jakmile se jí to podaří, musí najít notebook a data hacknout. To trvá nějakou dobu, takže dotyčného útočníka můžete včas odkráglovat. Druhý tým se samozřejmě snaží ochránit firewall před prolomením a počítač před zcizením dat. Zní to nekomplikovaně a jednoduše a takové to skutečně je. Náplň zábavná je, jen je škoda, že zde není jiný mód. Žádný deathmatch, zajetí vlajky či obsazení území.

Za vyhrané zápasy, nepřátele poslané na věčnost a další úspěchy získáváte zkušenosti, díky kterým si postupně odemknete nové zbraně, skilly i postavy. Vývojový systém je jednoduchý, nekomplikovaný a naprosto srozumitelný. Nemáme proti němu jedinou výhradu.

Firewall: Zero Hour se snaží o své pojetí realismu. A tady se dostáváme k zajímavostem hry. Jelikož jde o zábavu výhradně určenou majitelům PlayStation VR, je tempo pomalé. Pohyb není rychlý a nám to vyhovuje. Taky neběháme jako Usian Bolt a většina žoldáků podle nás taky ne.

Napráskejte protivníka z říše mrtvých

Postup je taktický, rozmyslíte si každý další krok. Firewall: Zero Hour je přísná záležitost. Schytáte pár kulek a jdete k zemi. Máte ještě šanci, že vás oživí kolega, který bude nablízku, ale pokud do vás napálí další olovo, je po vás. Pak už je s vámi nadobro amen a jediná pomoc, kterou svému týmu můžete dopřát, je sledování průmyslových kamer monitorujících postup nepřátel. Můžete je tak prásknout skrze mikrofon v headsetu a prozradit jejich pozice. Žádného respawnu se však nedočkáte. Když jste mrtví, jste opravdu kaput a vzkříšení neexistuje.

Firewall: Zero Hour má standardně dost nesmyslně nastavený pohyb. Otáčení je seřízené na trhané otočky, ze kterých se nám zvedal žaludek. Sice šlo tvůrcům přesně o opak, ale doporučujeme tuto zhovadilost vypnout a nastavit plynulé otáčení. Žádná nevolnost při něm nehrozí. Když jsme vyřešili tento neduh, bylo pro problémech. Průšvih však je, že hraní Firewall: Zero Hour je dosti odlišné, pokud máte periferii Aim Controller či zda hrajete s DualShockem 4. Rozdíl je obrovský.

Fajn zábava na teď, ale do budoucna?

Aim Controller poskytuje zážitek, jaký tvůrci zamýšleli. DualShock 4 natolik přesný není a při hraní je to znát. Velký problém také vidíme v tom, že Firewall: Zero Hour je multiplayerová online hra určená výhradně pro PlayStation VR a užijete si ji podstatně víc, když máte Aim Controller. To nejsou nic jiného než omezení a budoucí problémy.

Už nyní je problém sehnat tým k rozehrání online klání i ve veřejné hře a za půl roku, rok? To bude hodně velká prekérka. Pokud si chcete Firewall: Zero Hour užít, doporučujeme si ho zahrát teď. Je to dobrá a zajímavá hra, ale zářnou budoucnost ji jako online titulu neprorokujeme.