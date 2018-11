Značka Five Nights at Freddy’s vstoupí na pole „velkých“ her

Nezávislý vývojář Scott Cawthon chce zkusit štěstí i na poli tzv. AAA her. Jeho série originálních hororů Five Nights at Freddy’s se stala až nečekaně velkým hitem, a tak má nyní Scott dost prostředků na experimentování. Kromě chystaného filmového zpracování, verze pro virtuální realitu a knižní série prý chystá s pomocí zavedeného studia i titul s drahou profesionální produkci. Snad si tento mladý vývojář neukrojil až příliš veliké sousto.

